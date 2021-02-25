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Ermenistan’da darbe girişimi! Türkiye’den ilk açıklama geldi

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Ermenistan’da darbe girişimi! Türkiye’den ilk açıklama geldi
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25 Şubat 2021 - 12:44
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Ermenistan’da darbe girişimi! Türkiye’den ilk açıklama geldi

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, Ermenistan’da yaşanan gelişmeler için de ilk açıklamayı yaptı ve ‘Şiddetle kınıyoruz!’ ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldiği görüşmenin ardından canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Turizmden enerjiye kadar önemli adımlar atıyoruz. Türk firmaları da Macaristan’da daha fazla yatırım yapmak istiyor. Pandemi döneminde çok önemli bir dayanışma sergiledik. İhtiyaç duyduğumuz bazı ilaçları üretmek için bazı kimyasalları Macaristan’dan almak istedik, Macaristan bize ayrıcalık yaptı. Bunu hiç unutmayacağız. Türk aşısını da öncelikle vatandaşlarımıza ve dostlarımıza ulaştırmak istiyoruz.

Türk bankalarının da Macaristan’a ilgi duyduğunu görüyoruz. Kamu bankası olan Vakıfbank, Macaristan’a bir şube açacak. 21 Mayıs’ta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin dönem başkanlığını devralıyor. Macaristan’ın faaliyetlerini destekleyip, katılacağız

İkili ilişkilerimizi geliştireceğiz. Afrika’da da işbirliğimizi geliştiriyoruz.”

Çavuşoğlu Ermenistan’da yaşanan gelişmeler hakkındaki soruları da cevapladı:

Çavuşoğlu Ermenistan’da yaşanan gelişmeler için ‘Şiddetle kınıyoruz!’ ifadesini kullandı. Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Her bir ülkede istikrarın olması önemli. Darbe girişimleri ülkelerin istikrarını bozar. Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız. Daha detaylı bilgi edinmeye çalışıyoruz, biz de basından takip ediyoruz.”

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs konusunda da değerlendirmelerde bulundu:

“Neden 5+1 toplantısını önerdik? Montana’da gördük ki 50 yıl federasyon için müzakere ettik, Rum tarafı istemediği için girişimler başarısız oldu. Enerji konusunda da görüyoruz. Rumlar ve Türkler arasında hakça paylaşım olsun diyoruz. Neyi müzakere edeceğimizi kendi aramızda görüşmemiz lazım, sonra müzakerelere başlayalım ki kalıcı çözüm olsun. 27-29 Nisan’da Cenevre’de Türkiye ve KKTC olarak katılacağız, bu konudaki görüşlerimizi gündeme getireceğiz.”

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