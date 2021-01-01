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Erdoğan Neden Kanal İstanbul’da İnat Ediyor?

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Erdoğan Neden Kanal İstanbul’da İnat Ediyor?
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01 Mart 2021 - 13:34
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Erdoğan Neden Kanal İstanbul’da İnat Ediyor?

 

Habertürk yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesi için söylediği “İnadına yapacağız” sözlerini açıkladı.

Erdoğan Neden Kanal İstanbul'da İnat Ediyor?

Par, Kanal İstanbul projesinde neden ısrar ettiğini şöyle aktardı:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor ve “İnadına yapacağız” diyor çünkü…

Tarihe çılgın ve büyük projelere cesaret edebilen lider olarak geçmek istiyor.

Havalimanı, 3. köprü, Marmaray… Daha önceki büyük projeleri de itirazlara rağmen yaptı ve sandıkta iyi karşılık aldı…

Kanal İstanbul’un onlardan daha da gösterişli bir proje olacağını, AK Parti seçmeninin hoşuna gideceğini düşünüyor.

Ekrem İmamoğlu’nun itirazları onu vazgeçirmiyor, aksine şevke getiriyor.

Proje tamamlandığında meydanlara çıkıp “CEHAPE ‘İstemezük’ der, her icraata itiraz eder ama biz yaparız” demek istiyor.

Bunlar duygusal nedenler… Bir de Kanal İstanbul’un inşaat sektöründe yaratacağı canlanma ve komşu arazilerde yükselteceği değer artışı var ki o da ekonomiye can suyu olacak, yabancı sermaye çekecek diye umut ediyor.

Bütün bunlara rağmen İmamoğlu ise “İstanbul 1’den büyüktür” gibi sloganik cümlelerle Cumhurbaşkanı’na kafa tutuyor çünkü salgın nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan halkın “Ne gereği var şimdi kanalın?” diye düşüneceğine inanıyor.

Peki İmamoğlu ve Erdoğan arasındaki Kanal İstanbul restleşmesinin kazananı kim olur?

Sanırım şuna bağlı…

Eğer ki proje salgının yarattığı etkiler bir nebze hafiflediğinde yapılır ve ortaya sahiden de göz dolduran bir yapı çıkarsa Erdoğan kazanır.

Fakat iktidarın dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var. Muhalefet Hazine garantili projelerin devlete ağır yük getirdiğini her hafta halka anlatıyor, bunu üzerinden ağır eleştiriler getiriyor. Geçiş ücretlerinin pahalı olması da vatandaşı mutsuz ediyor. Yani büyük proje yapmanın fiyakası son yıllarda biraz çizilmiş durumda.

“İstihdam yaratacak başka verimli projelere kaynak ayırmak, fabrikalar yapmak yerine Kanal İstanbul gibi çevresel etkisi de tartışmalı olan bir projeye neden milyarlar harcıyorsunuz?” sorusu geçmişe kıyasla bugün çok daha fazla karşılık buluyor.

Özetle bir yanda projesi olmayan, ekonomik sorunlara somut çözümler sunamayan muhalefet imajına karşılık “Yaparsa Erdoğan yapar” algısı var, diğer yanda ise “Bu ekonomik krizde Kanal İstanbul fazla çılgın bir proje” argümanı…

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