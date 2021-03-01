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Erdoğan MHP Büyük Kurultayına Katılmayacak

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Erdoğan MHP Büyük Kurultayına Katılmayacak
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11 Mart 2021 - 17:31
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Erdoğan MHP Büyük Kurultayına Katılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daveti üzerine, MHP’nin 18 Mart’ta gerçekleştireceği 13’üncü Olağan Büyük Kurultayı’na katılacağı haberi dikkat çekti. Ancak haber yalan çıktı.

Erdoğan MHP Büyük Kurultayına Katılmayacak

Sosyal medyada ve bazı haber kanallarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daveti üzerine, MHP’nin 18 Mart’ta gerçekleştireceği 13’üncü Olağan Büyük Kurultayı’na katılacağı iddia edilmişti. Ancak bu iddia doğru çıkmadı.

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