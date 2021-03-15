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Efsane Futbolcu Pele Ronaldo’nun Rekorunu Kabul Etti

Efsane Futbolcu Pele Ronaldo’nun Rekorunu Kabul Etti
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15 Mart 2021 - 18:51
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Efsane Futbolcu Pele Ronaldo’nun Rekorunu Kabul Etti

 

Efsane futbolcu Pele, 770 gole ulaşan Ronaldo’nun kendi gol rekorunu kırdığını kabul etti. Pele beraber çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşarak Ronaldo’ya hayranlığını ifade etti.

Efsane Futbolcu Pele Ronaldo'nun Rekorunu Kabul Etti

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda Udinese karşısındaki performansıyla futbol kariyerindeki gol sayısını 758’e yükseltmiş Pele’yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna geldi.

Futbol tarihinin bu önemli kilometretaşında bir basamak gerileyen Brezilyalı efsane, Instagram bio’sunda güncellemeye gitmiş ve “1283 golle tarihte en çok gol atan oyuncu” yazmıştı.

Ronaldo’nun Cagliari karşısında hat-trick yaptığı maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Pele, Portekizli yıldızın kendi rekorunu kırdığını ilan etti:

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“Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun! Sana çok hayranım ve bu bir sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler. Bu fotoğrafı yıllardır var olan bir dostluğun sembolü olarak büyük bir sevgiyle paylaşıyorum.”

Cristiano Ronaldo, resmi maçlarda 770 gole ulaştı. (Pele 762, Josef Bican 759)

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