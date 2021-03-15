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Ece Erken: Ergenlikti, pişmanım, saçmaladım!

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Ece Erken: Ergenlikti, pişmanım, saçmaladım!
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15 Mart 2021 - 18:39
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: Ergenlikti, pişmanım, saçmaladım!

 

Özel hayatıyla ilgili takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan 42 yaşındaki sunucu Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun otomobiline saldırmasıyla ilgili çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

 

Ece

Erken’in, evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş, Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz haziran ayında eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine deavm eden çiftten Erken, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

 

Evlenmek istiyor musunuz

Evlenmek istiyor musunuz?

‘Yok’ desem yalan olur, ‘evet’ desem de yalan olur. Bu konuda çok kafam karışık. İki kez evlenip boşandım. Hatta şu anki ilişkimden de teklif aldım. Tektaş yüzük bile taktım ama evlilikten çok korkuyorum. Evlilik ve sevgili konusunda başırılı bir kadın değilim. Her kavgada ayrılmak gerekiyormuş gibi geliyor. Normal insan gibi kavga edemiyorum. Kavgayla tartışmayla çözülecek şeyleri beceremiyorum. Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor. Kapım aralık, tam açık değil.

 

Alişan ile neden küstünüz Demet Akalın ile barıştığı için mi

 

Alişan ile neden küstünüz? Demet Akalın ile barıştığı için mi?

Hayır, barışma şeklinden dolayı küstüm. Alişan, Demet ile ilgili hepimize ağır laflar söylerdi. Söylemiş de olabilir, sonra barışmış da olabilir. Ama sonrasında ağlayarak barışması daha iki gün önce tweetler atıp, fotoğraflar koyması beni rahatsız etti. Allah çok mutlu etsin, bence doğrusu bu. Demet ile çok anlaşıyorlar, yakışıyorlar. Allah dostluklarını bozmasın.

Şafak Mahmutazıcıoğlu ile birlikte misin?Evet, birlikteyiz.

Tekrar anne olmak ister misin?
İstiyorum, konuşuyoruz da olabilir. Kısmet…

Çocuğunuz babasıyla görüşüyor mu

Çocuğunuz babasıyla görüşüyor mu?

Zorlandığım bir soru çünkü Serkan, Katar’da yaşıyor. Maalesef iyi bir baba değil. Kendi de zaten söyleyecektir. Görüşmüyorlar, telefonlaşıyorlar.

Estetik var mı

Estetik var mı?

Burnumda var. Daha önce de söylemiştim, nefes alamadığım için ameliyat oldum. Botoks da var. Onun dışında dolgu yaptırdım ama pişman oldum. O dolguyu aldırdım.

Arabayı neden çizdiniz

Arabayı neden çizdiniz?

Malum şahıs beni çok sinirlendirdi. Aslında çizmeyecektim, bir şey yazacaktım. Ama keskin bir şey bulamadım. Aynayı büktüm. Şu anki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, pişmanım, üzgünüm, saçmaladım.

NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Ece Erken ile evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun aşkı, geçtiğimiz yıl magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü sunucu, hakkında çıkan haberlerden sonra “Dokuz ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım” açıklamasını yapmıştı.

Mart 2020’de, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun o dönem eşi olan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken’in gece yarısı evinin önüne gelip araçlarına zarar verdiğini gösteren görüntüleri paylaşmıştı. Mahmutyazıcıoğlu, Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.

Aşkını canlı yayında ilan eden ve Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkilerinin boşanma davasından sonra başladığını savunan Ece Erken, gelen tepkiler üzerine sunuculuğunu yaptığı magazin programından istifa etti.

 

 

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