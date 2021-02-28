Ebru Polat Sevgilisi Tolgahan’a Ayağını Öptürdü

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Ebru Polat Sevgilisi Tolgahan’a Ayağını Öptürdü

Ebru Polat sakatlanan ayağını sevgilisine öptürdü. O anları ‘ayağımı öpen yarim’ notuyla paylaşan Polat’ı eleştirenler oldu. Polat’tan ise eleştirilere yanıt gecikmedi.

Sosyal medyada yayınladığı iddialı pozlarla gündem olan Ebru Polat, talihsiz bir kaza geçirdi. Yere düşen ve ayak bilek bağ dokusu yırtılan 37 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Polat, “Doktorumun dediğine göre 3-4 hafta sıkıntı yaşarmışım. Bunu elimden geldiği kadar hızlandırmam gerekiyor. Bir haftaya çekmem lazım, çekerim diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı

Tolgahan Yıldız, yaşadığı talihsiz kaza sonrası evinde istirahat eden sevgilisi Ebru Polat’ın ayağına masaj yaptıktan sonra öpücük kondurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Polat, “Düştüm ve bilek bağ dokum yırtıldı. Senden daha cok seni düşünen ve hastayken ayağını öpen sevgilileri görebilir miyiz?” notunu yazdı.Sosyal medyada çok sayıda ‘geçmiş olsun’ mesajı gelen Ebru Polat, sevgilisinin ayağını öpmesini eleştirenlere ise sert çıktı.Ünlü şarkıcı, “Bazen çok saçmalıyorsunuz. Birbirinizi sevin. Tolgahan hastalanırsa ben de onun ayağını öperim” ifadelerini kullandı.