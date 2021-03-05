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Dzemaili’nin eski eşi Erjona Sulejmani Yarı Çıplak Pozunu Paylaştı

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Dzemaili’nin eski eşi Erjona Sulejmani Yarı Çıplak Pozunu Paylaştı
19 views
05 Mart 2021 - 8:36
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Dzemaili’nin eski eşi Erjona Sulejmani Yarı Çıplak Pozunu Paylaştı

 

6 sezon önce Galatasaray’da oynayan İsviçreli futbolcu Blerim Dzemaili’nin eski eşi Erjona Sulejmani, sosyal medya hesabından yarı çıplak pozunu paylaştı ve takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

 

2014/15 sezonunda Galatasaray forması giyen Blerim Dzemaili’nin eski eşi Erjona Sulejmani, sosyal medyada verdiği pozlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve 289 bin takipçisi olan Sulejmani, hikaye bölümünden yarı çıplak fotoğrafını paylaştı. Modellikle de yapan Sulejmani’nin göğüslerini elleriyle kapattığı görüldü.

33 yaşındaki modelin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

YENİDEN EVLENMEK İÇİN AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

2018 yılı ocak ayında İsviçreli futbolcudan boşanan ve o tarihten beri yalnız olan Sulejmani, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden bir takipçisinin “Yeniden evlenmek ister misin?” şeklindeki sorusuna beklenmeyen bir yanıt vermişti.

 

“Şu an böyle iyiyim” diyen Sulejmani, “Ancak hayatıma değer katacağına inandığım biriyle tanışırsam, yeniden evlenmeyi düşünebilirim. Aksi takdirde şu anki hayatımdan memnunum” ifadelerini kullanmıştı.

 

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