HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

DSÖ: “Corona virüs 2021’de bitmeyecek”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
DSÖ: “Corona virüs 2021’de bitmeyecek”
17 views
02 Mart 2021 - 13:37
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

DSÖ: “Corona virüs 2021’de bitmeyecek”

Dünya Sağlık Örgütü, dün gece bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler bünyesindeki kurum Corona virüsün 2021’de bitmeyeceğini duyurdu.

DSÖ: "Corona virüs 2021’de bitmeyecek"

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey direktörlerinden Michael Ryan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ryan, Corona virüsü salgınının bu yılın sonunda bitmesinin gerçekçi olmadığını söyledi.

Buna rağmen Ryan, gerekli önlemlerin alınarak hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının düşürülebileceğini vurguladı. Dünya çapında corona virüsü vakalarının son 6 haftadır düşüşte olduğunu söyleyen Ryan, “Corona virüsü salgınının bu yıl sonunda biteceğini düşünmek çok erken ve gerçekçi değil. Fakat eğer akılcı hareket edersek pandeminin getirdiği hastaneye kaldırılma oranı ve ölüm oranı gibi trajedileri ortadan kaldırırız” dedi.

Ryan, son dönemde salgınla mücadele kapsamında iyi işler yapıldığını açıklayarak, “Şu an virüs kontrol altında” dedi.

DSÖ: “7 HAFTADA İLK KEZ ARTTI”

Fakat Ryan’ın bu açıklamasından sonra Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bir açıklama yaptı.

Ghebreyesus, açıklamasında, “Bildirilen vakalar, DSÖ’nün 6 bölgesinden 4’ünde arttı. Bu bölgeler Amerika, Avrupa, Güney Doğu Asya ve Doğu Akdeniz oldu” ifadelerini kullandı.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Al Sana Lebaleb! AKP Kongrelerinin Yapıldığı İllerde Vaka Sayıları PatladıAl Sana Lebaleb! AKP Kongrelerinin Yapıldığı İllerde Vaka Sayıları Patladı
Tana Mongeau iddialı kıyafetiyle dikkat çektiTana Mongeau iddialı kıyafetiyle dikkat çekti
Son dakika… 81 il için kader günü: Kademeli normalleşme kararları açıklanacakSon dakika… 81 il için kader günü: Kademeli normalleşme kararları açıklanacak
Erdoğan Kabinesi Hangi Şehirlerde Normalleşmeyi Başlatacak?Erdoğan Kabinesi Hangi Şehirlerde Normalleşmeyi Başlatacak?
Hikmet Hacıyev CNN TÜRK’e konuştu: Azerbaycan’ın demir yumruğu gücünü koruyorHikmet Hacıyev CNN TÜRK’e konuştu: Azerbaycan’ın demir yumruğu gücünü koruyor
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Medyum Trump’ın Geleceğini Bildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DSÖ: “Corona virüs 2021’de bitmeyecek”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Donald Trump’ın giderayak ‘son icraatı’ ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Al Sana Lebaleb! AKP Kongrelerinin Yapıldığı İllerde Vaka Sayıları Patladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Komşusu dehşet saçtı! Sen Çal Kapımı oyuncusuna bıçakla saldırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni Normalleşme Kararları Sosyal Medyayı Komedi Kazanına Çevirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş kararlar! Caner Erkin’in ardından şimdi de…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika…. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Çağrı Emre Altuğ’un Tüm Özelini İfşa Etti! ‘Yalancı Konumuna Düştüm…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya’dan haber var!
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü Medyum Trump’ın Geleceğini BildiMart 2, 2021-2:42 pm
Komşusu dehşet saçtı! Sen Çal Kapımı oyuncusuna bıçakla saldırdı!Mart 2, 2021-1:15 pm
Yeni Normalleşme Kararları Sosyal Medyayı Komedi Kazanına ÇevirdiMart 2, 2021-1:09 pm
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş kararlar! Caner Erkin’in ardından şimdi de…Mart 2, 2021-12:48 pm
Son dakika…. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladıMart 2, 2021-12:40 pm
Burcu Çağrı Emre Altuğ’un Tüm Özelini İfşa Etti! ‘Yalancı Konumuna Düştüm…’Mart 2, 2021-12:27 pm
Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya’dan haber var!Mart 2, 2021-8:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.