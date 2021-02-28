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Dışişleri’nden Yunanistan’a çağrı: Son verin

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Dışişleri’nden Yunanistan’a çağrı: Son verin
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28 Şubat 2021 - 11:28
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Dışişleri’nden Yunanistan’a çağrı: Son verin

 

Dışişleri'nden Yunanistan'a çağrı: Son verin

Yunanistan, Midilli’deki 13 kişilik Afgan aileyi zorla bota bindirip Türkiye’ye geri itti. Dışişleri’nden tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan konu ile ilgili şu açıklamaya yer verildi;

23 ve 24 Şubat 2021 tarihlerinde meydana gelen iki ayrı olayda Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacı/göçmenler, telefonları, paraları, değerli eşyaları ve ayakkabıları çalındıktan sonra, Meriç Nehri’nin ortasındaki adacığa botlarla getirilerek, çaresizce ölüme terkedilmiştir. 23 Şubat tarihinde 22; 24 Şubat tarihinde 29 sığınmacı/göçmen, sınır birliklerimizce ölümden kurtarılmıştır.

Geri itilen kişilerle yapılan mülakatlar neticesinde, bazılarının Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan’a gelen ve ülkemize geri itilen yabancılar oldukları tespit edilmiştir.

18 Şubat 2021 tarihinde, yine Yunan güvenlik güçleri tarafından, Midilli adasındaki mülteci kampından COVID-19 testi gerekçesiyle çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik Afgan sığınmacı grubu, darp edildikten, değerli eşyaları, paraları alındıktan sonra ülkemize geri itilmiştir.

Yunanistan’ın sistemli bir politika içinde yürüttüğü, bazı olaylarda AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı/FRONTEX’in de dahil olduğu geri itmeler ve hukuk tanımaz uygulamalar, yıllardır devam etmektedir. Son dört yılda 80 binden fazla sığınmacı ülkemize geri itilmiştir.

Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatının yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz. Avrupa Birliği’ni de, AB hukukunu ve AB Temel Haklar Şartı’nı, insan onurunu esas alacak şekilde üye devletlerde uygulanmasını gözetmeye davet ediyoruz.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki 13 kişilik Afgan bir ailenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırılacağı bahanesiyle kaldıkları sığınmacı kampından alınarak lastik botla zorla Türkiye’ye geri itildiği bildirildi.

Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report’un internet sitesinde yer alan habere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik bir aile, resmi görevliler tarafından kaldıkları sığınmacı kampından alındı.

Afgan aileye Kovid-19 testi yaptırılacağını iddia eden Yunan görevlilerin aile mensuplarına defalarca şiddet uyguladığı, üzerlerindeki eşyaları gasbettiği ve aileyi lastik bota bindirdikleri belirtildi.

Lastik botla geri itilen sığınmacı ailenin, Türk Sahil Güvenlik makamları tarafından tespit edildiği ve Ayvacık’tan karaya çıktığı dile getirildi.

Haberde, Ege’de sığınmacı botlarını Türk tarafına geri ittiği defalarca belgelenen Yunan makamlarının, bu olayla ilk defa sığınmacıları kamptan alarak zorla Türkiye’ye yolladığının altı çizildi.

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