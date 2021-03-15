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Demet Akalın’dan Aleyna Tilki’ye şok sözler!

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Demet Akalın’dan Aleyna Tilki’ye şok sözler!
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15 Mart 2021 - 17:58
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Demet Akalın’dan Aleyna Tilki’ye şok sözler!

 

Demet Akalın, Aleyna Tilki’ye “Dünya starı olacağım dedi yazık bak çocuk dizisinde oynuyor” diyerek şok bir çıkış yaptı.

Demet Akalın’dan Aleyna Tilki’ye şok sözler!
Demet Akalın, Alişan’la sunduğu sabah programına Işın Karaca’yı konuk etti. Programın bir bölümünde konu Aleyna Tilki’ye geldi. “Dünya starı olacağım dedi yazık bak çocuk dizisinde oynuyor” diyerek söze giren Demet Akalın, Alişan’ın “Eyvah” diye çıkışının ardından “yalan mı söylüyorum” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Şarkısını dünya starı bir kızdan almadı mı? Kadın paylaşmadı bile! Bize kimse o kadar destek çıkmadı. Ben ilk çıktığında çok destek oldum. Olmuyor yani zorlamanın anlamı yok. ’Ben dünya starı olacağım’ diyor sonra çocuk dizisinde başrolsün. Artık Hira bile açıp seyretmiyor.”

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