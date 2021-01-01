HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Demet Akalın ve Kübra Par Polemiği Patladı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Demet Akalın ve Kübra Par Polemiği Patladı
39 views
22 Şubat 2021 - 13:54
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Demet Akalın ve Kübra Par Polemiği Patladı

 

Şarkıcı Demet Akalın HaberTürk yazarı Kübra Par’ın CHP Milletvekili Burhanettin Bulut’un gündeme getirdiği ‘sahte ilaç reklamları’ ile ilgili yazısını haberleştiren Son Dakika Türk’ün haberinin altına “Benim adım yine yazılmış ezbere; ben o ürünü tanıtmadım” diye yazdı.

 

Kübra Par “Seda Sayan aptal değilse kurnaz mı?” başlıklı yazısında eczacı kökenli CHP Milletvekili Burhanettin Bulut’un gündeme getirdiği sahte ilaç reklamları hakkında yazdı.

Kübra Par yazısında Bulut’un açıklamalarına da yer verirken “Özellikle Seda Sayan’ın bu ürünlerin reklamı için sürekli kamera karşısına çıktığını anlatmış. Geçen sene bu konuda film gibi bir dolandırıcılık hikâyesi yaşanmıştı.”

Korona salgınının başladığı dönemde No Attack isimli bir takviye gıdanın virüse karşı yüzde 89 oranında etki ettiği iddia edilmiş ve sosyal medya üzerinden büyük reklamlar yapılmıştı.

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Demet Şener, Perihan Savaş, Gizem Hatipoğlu, Seda Akgül… Hepsi kendi hesaplarından bu sahte ürünün tanıtımını yaparak para kazanmıştı.

Par yazısının devamında daha önce ceza yiyen bu firmanın şu anda benzer şekilde bağışıklık güçlendirme-zayıflatma vaadiyle ilaç ve takviye gıda satmaya devam ettiğini belirtti.

“Ve şimdi en vahim kısma geliyorum; söz konusu firma benzer şekilde bağışıklık güçlendirme-zayıflatma vaadiyle ilaç ve takviye gıda satmaya devam ediyor. Örneğin Instagram sayfalarında hızlı kilo verdiren organik detoks çorbası Hızlı Form’un reklamı duruyor, kimi sitelerde satışı sürüyor.

Ve tahmin edin daha önce bu ürünün tanıtımını kimler yapmış?

Seda Sayan, Demet Akalın, Ebru Şallı…”

 

Kübra Par’ın yazısının Son Dakika Türk tarafından haberleştirilmesinin ardından Demet Akalın küplere bindi.

Paylaşılan habere sinirlenen şarkıcı Akalın, ürünün tanıtımını yapmadığını belirtti.

 

 

Kübra Par’a ulaşamayan Akalın “Yazdıklarınızı kontrol edin. Demet Şener’le beni karıştırmışsınız. Ben çorba reklamı yapmadım!” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Berat Albayrak ve Merkez Bankası cevabıSon dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Berat Albayrak ve Merkez Bankası cevabı
Avrupa’da Türk Gelinliği Satılacak !Avrupa’da Türk Gelinliği Satılacak !
Son dakika – Fenerbahçe’de Ozan Tufan’dan hakem Hüseyin Göçek’e olay tepki! Canlı yayına yansıdı…Son dakika – Fenerbahçe’de Ozan Tufan’dan hakem Hüseyin Göçek’e olay tepki! Canlı yayına yansıdı…
Son dakika… İtalyan büyükelçi saldırıda öldü!Son dakika… İtalyan büyükelçi saldırıda öldü!
Melisa Şenolsun bomba bir hikâyeyle dönüyor! Star dizisinde başrolde!Melisa Şenolsun bomba bir hikâyeyle dönüyor! Star dizisinde başrolde!
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Akalın ve Kübra Par Polemiği Patladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal Medyada Bekarım Diyen Kocayı Mahkeme Suçlu Buldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Berat Albayrak ve Merkez Bankası cevabı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avrupa’da Türk Gelinliği Satılacak !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika – Fenerbahçe’de Ozan Tufan’dan hakem Hüseyin Göçek’e olay tepki! Canlı yayına yansıdı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… İtalyan büyükelçi saldırıda öldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melisa Şenolsun bomba bir hikâyeyle dönüyor! Star dizisinde başrolde!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Sarıkaya’ya Maldivler’e kiminle gitti?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aslıhan Güner’in sağlık durumu nasıl?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serpil Barlas’a acı veda… Son yolculuğuna uğurlandı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayıp uçak MH370’e ne oldu?Şubat 10, 2021-10:39 am
Son Dakika… Çığrından çıktılar! ‘Türkiye S-400’leri kopyalıyor’Şubat 10, 2021-9:37 am
İmamoğlu’nun 2023 mesajı tartışma yaratacak: Cumhurbaşkanı’nı değiştiririzŞubat 10, 2021-7:48 am
Priyanka Chopra: Göğüs estetiği yaptırmamı istediŞubat 10, 2021-7:05 am
Eriyen buzulların arkasında gizlenen 3 olası felaketŞubat 10, 2021-6:26 am
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı’ndan flaş karar! Süre 10 güne çıkarıldıŞubat 9, 2021-1:18 pm
İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin peş peşe uyarılar… ‘Son yılların en soğuk ve karlı günleri…’Şubat 9, 2021-1:04 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.