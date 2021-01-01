Demet Akalın ve Kübra Par Polemiği Patladı

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Demet Akalın ve Kübra Par Polemiği Patladı

Şarkıcı Demet Akalın HaberTürk yazarı Kübra Par’ın CHP Milletvekili Burhanettin Bulut’un gündeme getirdiği ‘sahte ilaç reklamları’ ile ilgili yazısını haberleştiren Son Dakika Türk’ün haberinin altına “Benim adım yine yazılmış ezbere; ben o ürünü tanıtmadım” diye yazdı.

Kübra Par “Seda Sayan aptal değilse kurnaz mı?” başlıklı yazısında eczacı kökenli CHP Milletvekili Burhanettin Bulut’un gündeme getirdiği sahte ilaç reklamları hakkında yazdı.

Kübra Par yazısında Bulut’un açıklamalarına da yer verirken “Özellikle Seda Sayan’ın bu ürünlerin reklamı için sürekli kamera karşısına çıktığını anlatmış. Geçen sene bu konuda film gibi bir dolandırıcılık hikâyesi yaşanmıştı.”

Korona salgınının başladığı dönemde No Attack isimli bir takviye gıdanın virüse karşı yüzde 89 oranında etki ettiği iddia edilmiş ve sosyal medya üzerinden büyük reklamlar yapılmıştı.

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Demet Şener, Perihan Savaş, Gizem Hatipoğlu, Seda Akgül… Hepsi kendi hesaplarından bu sahte ürünün tanıtımını yaparak para kazanmıştı.

Par yazısının devamında daha önce ceza yiyen bu firmanın şu anda benzer şekilde bağışıklık güçlendirme-zayıflatma vaadiyle ilaç ve takviye gıda satmaya devam ettiğini belirtti.

“Ve şimdi en vahim kısma geliyorum; söz konusu firma benzer şekilde bağışıklık güçlendirme-zayıflatma vaadiyle ilaç ve takviye gıda satmaya devam ediyor. Örneğin Instagram sayfalarında hızlı kilo verdiren organik detoks çorbası Hızlı Form’un reklamı duruyor, kimi sitelerde satışı sürüyor.

Ve tahmin edin daha önce bu ürünün tanıtımını kimler yapmış?

Seda Sayan, Demet Akalın, Ebru Şallı…”

Kübra Par’ın yazısının Son Dakika Türk tarafından haberleştirilmesinin ardından Demet Akalın küplere bindi. Paylaşılan habere sinirlenen şarkıcı Akalın, ürünün tanıtımını yapmadığını belirtti.

Kübra Par’a ulaşamayan Akalın “Yazdıklarınızı kontrol edin. Demet Şener’le beni karıştırmışsınız. Ben çorba reklamı yapmadım!” dedi.