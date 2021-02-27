DEAŞ’lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı
Suriye’den yasa dışı yollarla beraberlerinde patlayıcılar ile Türkiye’ye geçmeye çalışan DEAŞ’lı 3 terörist Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.
Ceylanpınar sınır hattında devriye görevini yapan askerler, Suriye’nin Resulayn kentinin kırsal bölgesinden Türkiye’ye geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde giydikleri hücum yeleğinde patlayıcı bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 teröristin İl Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanmalarına başlandı.