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DEAŞ’lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı

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DEAŞ’lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı
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27 Şubat 2021 - 13:36
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DEAŞ’lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı

 

Suriye’den yasa dışı yollarla beraberlerinde patlayıcılar ile Türkiye’ye geçmeye çalışan DEAŞ’lı 3 terörist Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.
Ceylanpınar sınır hattında devriye görevini yapan askerler, Suriye’nin Resulayn kentinin kırsal bölgesinden Türkiye’ye geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde giydikleri hücum yeleğinde patlayıcı bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 teröristin İl Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanmalarına başlandı.

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