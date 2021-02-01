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Dalgıçların 17 işaretli sualtı dili

DÜNYA Sualtı Federasyonu, Akdeniz Üniversitesi, Varşova Üniversitesi ve İskenderiye Üniversitesi işbirliğiyle sualtı arkeoloji çalışmalarında ekibin kendi arasında anlaşmasını sağlayacak 17 ‘Sualtı Kültür Mirası’ işareti geliştirildi.

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Dalgıçların 17 işaretli sualtı dili
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11 Mart 2021 - 9:24
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Dalgıçların 17 işaretli sualtı dili

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası yüksek lisans öğrencileri, belirlenen işaretleri çizimlerle anlatıp dijital hale getirerek tüm dünyadaki sualtı arkeologları ve dalıcıların kullanımına sundu.

STANDART HALE GETİRİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, kullanılacak işaretlerin standart hale getirilmesi ve dijital olarak hazırlanmasında Akdeniz Üniversitesi’nin dünya çapında rolü olduğunu ifade etti. Hazırlanan işaretler, Dünya Sualtı Federasyonu web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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