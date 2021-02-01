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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İçişleri Bakanı Soylu’ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesinin vefat etmesinin ardından başsağlığı mesajı paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İçişleri Bakanı Soylu’ya başsağlığı mesajı
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13 Mart 2021 - 14:06
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımı:

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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