Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada ”Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız” dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, buluşmalarının iki ana ekseni bulunduğunu, bunlardan birincisinin muallim, ikincisinin talebe olduğunu belirtti.

Öğrencilik yıllarında bir talebenin hocasına yazdığı mektubun eline geçtiğini, mektubun girişinin çok çok enteresan olduğunu ifade eden Erdoğan, “Hocasına mektubunda ‘Membaı, feyzü, ilmü bereketlü hocam’ diye sesleniyordu. Ondan sonra saygı ifadeleriyle devam ediyordu. Tabii öğrenci o zaman talebe olarak yerini alıyor. Çünkü talep eden. Hoca da muallim, ilmi bizzat veren. Kime? Talebelere. Okullarımızın, mekteplerimizin açılış törenini anlamlı buluyorum.” diye konuştu.

Erdoğan; hocaları, muallimleri, öğretmenleri, talebeleri tören vesilesiyle gazi mekanda, milletin evinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek açılışı yapılan eğitim-öğretim tesislerinin hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, “Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Dikkat ederseniz sadece eğitim demiyorum. Çünkü bu işin içinde bir de öğretim var. Laboratuvar deyince akla eğitim gelir ama şöyle kitabi olarak baktığımız zaman da öğretim.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, eğitim-öğretim tesisleri arasında anaokulundan ilk ve ortaokula, güzel sanatlar lisesinden imam hatip lisesine, halk eğitim merkezinden bilim ve sanat merkezine kadar her türlü kurumun mevcut olduğunu aktardı. Bu okulların bir kısmının yeni ihtiyaçlara göre sıfırdan inşa edilirken bir kısmının da ömrünü tamamladığı için yıkılarak yeniden yapıldığını söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Mesela depreme dayanıksız olduğu tespit edilen toplam 1116 derslikli 88 okulumuzu yıkarak yerlerine 2 bin 593 derslikli yeni okullar yaptık. Bugünkü hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle Ankara’daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700’e ulaştırmış buluyoruz. Açılışını yaptığımız yatırımlarla birlikte 184 okulumuz Ankara’da tekli eğitime geçecektir. Böylece şehrimizde tekli eğitim-öğretim yapan okullarımızın oranı yüzde 95’e yükselecektir. Halihazırda yatırım süreçleri süren okullarımızın da hizmete girmesiyle inşallah bu oranı yüzde 100’e çıkaracağız. İnşallah bu şekilde başkentimizde ikili eğitim-öğretim meselesini tamamen kaldırarak eğitim-öğretimle ilgili hedeflerimizde bir eşiği daha aşmış olacağız.”

“DERSLİK SAYISINI 343 BİNDEN 600 BİNE TAŞIDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin iradesiyle Türkiye’yi yönetme vazifesini üstlendiklerinde ülkeyi dört temel sütun üzerinde yükselteceklerinin sözünü verdiklerini anımsattı. Bu dört sütunun adalet, sağlık, eğitim ve emniyet olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

“Şöyle geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda sadece bu 4 alanda değil, savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politikaya, enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimizin hamdolsun iftiharı içerisindeyiz. Son 18 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitim öğretime ayırdık. 2002 yılında milli eğitim bütçesi sadece 7,5 milyar lirayken 2021 yılında bu rakam 147 milyar liraya yükseldi. Yükseköğrenimi dahil ettiğimizde, eğitim-öğretim bütçemiz 211 milyar lirayı aşıyor. Yine 18 yıl önce resmi, özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 877 iken bugün bu sayı 87 bin 640’a çıktı. Ülkemiz genelindeki derslik sayısını da 343 binden 600 bine taşıdık.”

”20 BİN ÖĞRETMENİMİZİN DAHA ATAMASINI YAPACAĞIZ”

Kadro tahsislerinde de en büyük payı eğitim-öğretime ayırdıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“2002 yılından bugüne kadar toplam 693 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni yapacağımız 20 bin öğretmen atamasının şimdiden eğitim öğretim camiamıza, milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Erdoğan, eğitimde sadece altyapıyı geliştirmekle kalmadıklarını bakış açısını da yenilediklerini söyledi.

Tacik asıllı Afganistanlı yazar Halit Hüseyni’nin “Çocuklar boyama kitabı değildir, onları en sevdiğin renge boyayamazsın.” ifadelerini aktaran Erdoğan, “Bizden önce maalesef Türk eğitim öğretim sistemi öğrencilerin yeteneklerini keşfetmekten ziyade onları formatlamak üzerine kuruluydu. Kılık kıyafetten müfredata kadar hemen her alanda vesayetçi, tek tipçi zihniyetin renkleri hakimdi. Yeni öğretmenlerle kadrolarımızı yenilerken eğitim öğretim sistemimizi de bu jakoben bakış açısının tasallutundan kurtarmaya çalıştık.” diye konuştu.

Erdoğan, 28 Şubat ürünü 8 yıllık kesintisiz eğitim öğretim dayatmasına son verdiklerini, 4+4+4 ile eğitim öğretimi kademelere bölerek, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardıklarını söyledi.

Ortaokullarda lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçmeli dersler oluşturduklarını hatırlatan Erdoğan, öğrencilerin oldukça geniş bir yelpazede ilgi alanları ve kabiliyetlerine göre seçmeli dersler alabildiğini bildirdi. Erdoğan, “Ülkemizde bir dönem gizli saklı yürütülen Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi eğitimini tüm öğrencilerimiz için erişilebilir hale getirdik. Üniversiteye girişteki okul katkı puanlarını, katsayı farklılıklarını, yıllarca marjinal örgütler tarafından istismar edilen üniversite harçlarını biz kaldırdık. Böylece eğitim öğretim sistemimizin tüm gücünü ve enerjisini başka şeyler yerine sadece çocuklarımızın gelişimine odaklamasını temin etmenin gayreti içinde olduk.” dedi.

“Gençlik yıllarımızda Türkiye yasakların, yoklukların, korkuların, kuyrukların ülkesiydi.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Eskilerin deyimiyle bu ülke delikli kuruşa muhtaç olduğu kötü günler yaşadı.” diye konuştu.

Gençlerin birçoğunun delikli kuruşları tanımadığını, kendilerinin ise onlarla büyüdüğünü anımsatan Erdoğan, eğitim hayatların 80-90 kişilik sınıflarda devam ettiğini, bazı okullarda ise 100-120 kişilik sınıfların bulunduğunu söyledi.

Boyası, badanası olmayan derme çatma okul binalarında hayatlarını geçirdiklerini, aynı sırada en az 3 öğrencinin oturduğu sınıflarda, kara tahta önünde, tebeşir tozları içinde ders işlemeye çalıştıklarını anlatan Erdoğan, öğrencilerin çoğunun abisinin, ablasının kitaplarıyla veya komşudan ödünç alınan kitaplarla okulunu bitirdiğini belirtti.

Teksir kağıtlarından yapılan kitapların satıldığını anlatan Erdoğan, kitap almak için kırtasiye önlerinde bir hafta nöbet beklendiğini anımsattı. Teksir notlarını bile elde etmekte güçlük çekildiğini dile getiren Erdoğan, “Şimdi ise biz kuşe kağıtta kitapları sıraların üzerine koyuyor ve öğrencilerimize teslim ediyoruz, eğitim öğretim sezonu başlarken.” dedi.

Erdoğan, taşradaki okulların durumunun o zamanlar çok daha vahim olduğunu, çoğu zaman birkaç sınıfın bir arada eğitim öğretim gördüğü köy okullarında öğrencilerin ısınmak için yanlarında çantalarıyla beraber yakacak getirdiklerini söyledi.

Servis hizmeti olmadığı için öğrencilerin okullarına saatlerce yürümek zorunda kaldığını anlatan Erdoğan, kendisinin de yarım saatlik mesafeyi yürüdüğünü söyledi.

Kütüphane, laboratuvar, spor salonu gibi imkanların ise büyük şehirlerdeki okullarda bile lüks kabul edildiğine dikkati çeken Erdoğan, şimdi artık yeni okul inşa ederken spor salonlarının yapılmasını özellikle istediklerini ifade etti.

“EĞİTİM ÖĞRETİM ALTYAPIMIZI TAMAMEN YENİLEDİK”

Erdoğan, “Bunlar şimdi birçok okullarımızda hamdolsun yapılıyor. Anlatıldığı zaman evlatlarımızın zihninde canlandırmakta bile zorlandığı bu tablo İstanbul, Ankara dahil ülkemizin birçok şehrinde maalesef olumsuzu yaşanıyordu ama biz bunları şimdi olumluya çevirdik. 18 yılda eğitim öğretime yaptığımız devasa yatırımlarla ülkemize ve milletimize yakışmayan o utanç tablolarına biz son verdik. Lider ülke Türkiye idealimize uygun şekilde eğitim öğretim altyapımızı tamamen yeniledik.” dedi.

Bugün artık öğrencilerin ders kitaplarını bulma konusunda bir endişe yaşamadıklarını belirten Erdoğan, ilk ders zilinin çalmasıyla tüm okul kitaplarının sıralarında öğrencileri beklediğini dile getirdi.

Erdoğan, “Köylerdeki 667 bin evladımız okullarına saatlerce yürüyerek değil, kapısının önüne kadar gelen servis araçlarına, istisnalar dışında, binerek okuluna gidiyor. Okula gidemeyen öğrencilerimize verdiğimiz desteklerle, burslarla, kredilerle onların eğitim öğretim özlemlerini, okul hasretlerini sona erdirdik.” diye konuştu.

Büyükşehirlerden ilçelere kadar okullara kütüphane ve laboratuvar kazandırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ülke genelindeki toplam 29 bin adet kütüphanemizle, 2 bin 750 dijital kütüphanemizle öğrencilerimize hizmet sunuyoruz. Spor salonundan mescidine, laboratuvarından atölyelerine kadar ihtiyaç duyulan her şeyin olduğu okullarımızın sayısı giderek artıyor. Kara tahtalar yerini etkileşimli tahtalara, 90 kişilik sınıflar yerini en fazla 25-30 kişinin olduğu sınıflara bırakıyor. Aynı anda birkaç sınıfın birden eğitim gördüğü okul manzaraları hamdolsun artık tamamen tarihe kavuşmuştur. Türkiye son 18 yılda eğitim öğretim altyapısını dünyada en hızlı geliştiren, en hızlı yenileyen ülkelerin başında geliyor. Daha önce biz başka ülkelerin eğitim öğretim şartlarına gıptayla bakarken şimdi birçok ülke bizim eğitim öğretim imkanlarını örnek alıyor.”

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de ihtiyaç, talep, beklenti ve yönelimlerin zamanla değiştiğini söyledi. Türkiye’nin bugün 20 yıl öncesinden farklı olduğu gibi 20 yıl sonrasında da bugünden farklı olacağını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Zamana karşı durmak ve değişime direnmek, yel değirmenlerine meydan okumaktan farksızdır. Buraya nereden, hangi şartlardan geldiğimizi elbette unutmayacağız. Anne ve babalarımızın bugün bize gayet tabii gelen imkanlar için neler çektiğini, ne tür bedelleri ödediğini de aklımızdan çıkartmayacağız. Nereden geldiğimizi bilmek, bize sunulan imkanların kıymetini takdir etmek bakımından önemlidir ama hedeflerimiz açısından yeterli değildir. Geçmişten ders alarak ama geçmişe de takılıp kalmadan kararlı adımlarla geleceğe yürümemiz gerekiyor. Nasıl dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurumazsa geçmişin zihniyetiyle de yarının Türkiye’sini inşa edemeyiz.”

“REHAVET ÇÖKERSE BEDELİNİ ÖDEYEMEYİZ”

Eğitim başta olmak üzere her alanda politikalar belirlerken maziden atiye uzanan geniş bir vizyonla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Koronavirüs salgınıyla beraber eğitim ve öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. Bir tarafta kaybederken öbür tarafta da bana göre dijitalleşmeyle çok farklı bir mesafeyi aldık.” dedi.

Zamanında teknolojiye ve iletişim alt yapısına yatırım yapan ülkelerin salgın sürecini diğer ülkelere nazaran daha kolay atlattığına dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 2022’nin başında sona ereceği yönünde açıklama yaptı. İnşallah dedikleri gibi olur. Bizim buna da hazırlığımızı yapmamız lazım ama rehavete kapılamayız. Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye. Dün itibarıyla hamdolsun 7,5 milyonu bulduk. Bu süreci kararlı ve ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Gevşeme yok. Yeni yeni takviyeler yine alıyoruz. Çünkü herhangi bir rehavet bize çökerse Allah göstermesin, bir aksilik altından kalkamayız, bedelini de ödeyemeyiz.”

“2 MİLYON TABLET BİLGİSAYARI ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞTIRDIK”

Erdoğan, Türkiye’nin sağlık gibi eğitim öğretime yaptığı yatırımların meyvelerini de bu süreçte toplama imkanı bulduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

“Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biriyiz. 657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. Yine bu dönemde, Eğitim Bilişim Ağı, yani kısa adıyla EBA televizyon ve internet platformlarıyla da uzaktan eğitimi başarıyla yürüttük. TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise kanallarında eğitimin devamını sağladık. 13 ayrı stüdyoda binin üzerindeki öğretmenimizle yaptığımız çekimlerle 10 binden fazla televizyon ders içeriği oluşturduk. 12 bin 500 saat yayın yaptık. Uzak eğitimde çocuklarımızın kendi öğretmeleriyle aynı sınıftaymış gibi ders yapabilmesi için EBA canlı dersleri devreye aldık. EBA Canlı Sınıf uygulamamızda günlük 3 milyon canlı ders kapasitesini yakaladık. Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020’den bugüne kadar 180 milyona yakın canlı ders yapılmıştır. EBA internet platformumuzda öğrenci ve öğretmenlerimize 1900’den fazla ders ve yüz binlerce içerik sunuyoruz. Bu platform 2020 yılında dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitesi olmuştur. Türkiye’deki tüm cep telefonu abonelerine aylık 8 GB’ye kadar EBA’ya ücretsiz erişim sağlandık. EBA’ya erişimi olmayan öğrencilerimiz için 14 bin 700 EBA destek noktası ve 176 EBA mobil destek aracı oluşturduk.”

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YENİ ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hiçbir şeyin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını gayet iyi bildiklerini, vaka ve hasta sayılarının azalmasına bağlı olarak peyderpey okullarda yüz yüze eğitimi başlattıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Köy okullarımızda ve bağımsız anaokullarında 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitime başladık. İnşallah 1 Mart’tan itibaren de ilkokullarda haftada iki gün, özel eğitim okul ve sınıflarında ise hafta beş gün yüz yüze eğitime geçiyoruz. Yine 1 Mart’tan itibaren 8. ve 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime başlıyoruz. Vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde, önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Hem öğretmenlerimizin öğrencilerini hem de öğrencilerimizin öğretmen ve arkadaşlarını özlediğinin farkındayız. İnşallah en kısa zamanda öğretmen ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. O güne kadar sizden temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmenizi özellikle bekliyorum.”

NOTLAR

Program “Çanakkale Türküsü”, “Beraber Yürüdük” ve “Nazende Sevgilim” eserlerinin icra edildiği müzik dinletisiyle başladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un hitaplarının ardından açılışı yapılan eğitim tesislerine ilişkin bilgilerin yer aldığı film gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk açılışı yapmak üzere Kahramankazan Atatürk İlkokuluna bağlanarak orada eğitim görecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Buradaki açılışın ardından, Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki açılışa bağlanan Erdoğan, Vali Yardımcısı Abdullah Dölek’e okulun çevre düzenlemesinin de hemen bitirilmesi gerektiğini söyleyerek “Çevre düzenlemesi çok çok önemli. Öğrencilerimiz bu ara gidip gelmiyorsa bile şimdi bütün o güzellikleri inşallah dört dörtlük görelim istiyoruz.” dedi.

Erdoğan, daha sonra Keçiören Bağlum Eğitim Kampüsünün açılışına bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağlantıların ardından, okulların yapımını katkıda bulunan hayırseverlerle kurdele keserek 326 eğitim tesisinin açılışını gerçekleştirdi.