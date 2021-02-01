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COVID-19’la mücadelede 1 yıl geçti

Türkiye’de COVID-19 virüsünün görüldüğü 11 Mart 2020 yılından bu yana tam bir yıl oldu.

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COVID-19’la mücadelede 1 yıl geçti
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11 Mart 2021 - 9:28
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COVID-19’la mücadelede 1 yıl geçti

İlk vakanın görülmesinden kısa bir süre sonra Türkiye genelinde kısıtlamalı hayat başladı, vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarıyla tanıştı. Maske mesafe temizlik sloganı hayatımıza girdi. Tüm restoranlar, kafeler, müzeler, dershaneler, kurslar, alışveriş merkezleri, oteller, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, kahvehaneler, spor salonları, konser mekânları, gece kulüpleri, dernek lokalleri ve düğün salonları geçici süreliğine kapatıldı.

Tüm vatandaşların ormanlarda, park ve bahçelerde piknik ve mangal yapmaları yasaklandı. Ülkedeki tüm spor müsabakaları bir sonraki açıklamaya kadar iptal edildi. Yurt içi ve yurt dışı seyahatler durduruldu.

RAKAMLARLA PANDEMİNİN 1 YILI

29.160 VEFAT: Pandemi nedeniyle 29 bin 160 kişi yaşamını yitirdi.

2.8 MİLYON VAKA: 2 milyon 807 bin 387 kişi hastalığa yakalandı.

34.4 MİLYON TEST: Türkiye genelinde toplam 34 milyon 403 bin 108 test yapıldı.

10.4 MİLYON AŞI: İlk aşılama 14 Ocak 2021’de başladı. Bugüne kadar, 10 milyon 400 binden fazla kişi aşılandı.

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