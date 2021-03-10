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Coulibaly’den Flaş İtiraf: Hasan Şaş’la Birlikte Grup Seks Yaptık

Coulibaly’den Flaş İtiraf: Hasan Şaş’la Birlikte Grup Seks Yaptık
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10 Mart 2021 - 14:48
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Coulibaly’den Flaş İtiraf: Hasan Şaş’la Birlikte Grup Seks Yaptık

Malili eski futbolcu Fernand Coulibaly’in bir Youtube kanalında yaptığı açıklamada “Hasan Şaş ile grup seks yaptık.” dedi.

Coulibaly'den Flaş İtiraf: Hasan Şaş'la Birlikte Grup Seks Yaptık

Malili eski futbolcu Fernand Coulibaly, YouTube’da Atakan Kurt’un kanalına konuk oldu. Eski futbolcu, yaptığı itiraflarla gündem oldu.

İşte Fernand Coulibaly’nin eski milli futbolcu Hasan Şaş ile ilgili şok açıklamaları:

“Ankaragücü’nde Hasan Şaş ile beraber oynuyorduk. Bir gün bana ‘Senin oteldeki oda nasıl, bana küçük oda vermişler’ dedi. Ben de iyi dedim. ‘Yarın bırakır mısın bana işim var’ dedi. Ben de mal değilim anladım, ‘Gelirken iki tane getir’ dedim.

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“HASAN ŞORTUNU İNDİRMİYOR”

Ertesi gün biz 4 kişi otelde buluştuk. Hasan bir türlü başlamıyor. Cevap da vermiyor. Neyse ben başladım artık, Hasan da ses yok şortunu indirmiyor. Sordum yine, ‘Ya Coulibaly seninki büyük, benimki küçük. Utanıyorum’ dedi. ‘Tamam kardeşim, herkes zenci değil’ dedim” dedi.

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