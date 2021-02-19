Corona virüse yakalanan Deniz Akkaya hastaneye kaldırıldı!

Deniz Akkaya, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

Akkaya, yaptığı paylaşıma ise şu notu ekledi, “Israr etmenin gereği yoktu, hastaneye yattım.” ifadelerini kullandı.

Akkaya, daha sonra ise ateşinin 39 dereceye kadar yükseldiğinin ve zaman zaman öksürük krizine girdiğinin de bilgisini verdi.