Çiftlikbank Dolandırıcısı Tosuncuk Dizi Oluyor

Kurduğu Çiftlik Bank ile çok sayıda kişiyi dolandıran Mehmet Aydın’ın hikâyesi dizi filme aktarılıyor.

Daha önce Müslüm, Ayla, Naim gibi ilgiyle izlenen hayat hikâyelerini beyazperdeye aktaran Dijital Sanatlar’ın çekeceği dizinin adı Mehmet Aydın’ın lakabından yola çıkılarak “Tosun” oldu.

Acun Ilıcalı’nın yılbaşında açtığı Exxen isimli platformda yayınlanacak proje 6 bölümlük mini dizi olarak çekilecek.

Cast çalışmaları devam eden diziyi Özer Feyzioğlu yönetecek. Çekimler mart sonunda başlayacak.

Öte yandan Exxen’e “Hükümsüz” adlı diziyi de çeken Dijital Sanatlar’ın patronu Mustafa Uslu bir yandan da “Kesişme: İyi Ki Varsın Eren” filmi için hazırlık yapıyor.