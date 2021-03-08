Ceren Hindistan Bu Kez Verdiği Cevapla Gündemde: Fakiri ne Yapayım?

Şu sıralar Maldivler’de tatil yapan oyuncu Ceren Hindistan takipçileriyle sosyal medya hesabından soru-cevap yaptı.

Oyuncu Ceren Hindistan, Maldivler’e tatile gitti. Tatilden her anını sevenleriyle paylaşan Hindistan, “Ne zamandır soru cevap açmıyorum. Hadi sohbet edelim biraz” diyerek Instagram hesabı üzerinden soru-cevap yaptı.

Takipçisinden gelen ‘Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun, yoksa öyle mi denk geliyor?’ sorusuna ‘Fakiri ne yapayım’ şeklinde cevap veren ünlü oyuncu tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ‘her şey para değil, insana değer verin’ yorumunda bulundu.

Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımlarıyla gündeme gelmişti, takipçileri Mekke pozunu hatırlatmıştı.