HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Canan Kaftancıoğlu TIME’a Konuştu: Tutuklanırsam..

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Canan Kaftancıoğlu TIME’a Konuştu: Tutuklanırsam..
23 views
25 Şubat 2021 - 13:07
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Canan Kaftancıoğlu TIME’a Konuştu: Tutuklanırsam..

 

Time dergisi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak bir portre haber hazırladı. Haberde, Kaftancıoğlu’nun “Tutuklanırsam cezaevinden daha güçlü çıkacağım” ifadesi de yer aldı.

Canan Kaftancıoğlu TIME'a Konuştu: Tutuklanırsam..

TIME dergisi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında bir portre haber hazırladı. Joseph Hincks imzalı haber için dergiye değerlendirmelerde bulunan Kaftancıoğlu, kendine açılan davadan kısa süre içinde tutuklanacağını düşündüğünü söyledi.

Cezaevine girmesi durumunda ‘daha güçlü çıkacağını’ söyleyen Kaftancıoğlu, bu süreyi yeni bir dil öğrenerek veya serbest kaldığında yeni bir üniversite diploması almak için çalışarak geçireceğini ifade etti.

T24’ün aktardığına göre bir arkadaşının evinde soruları cevaplayan Kaftancıoğlu, “Tek adama karşı en güçlü panzehirin birçok kadının organize olması olduğunu biliyorum” dedi.

Portrede “Partisindeki eski nizama karşı çıkmaktan veya ülkesinde ötekileştirilen insanların yanında durmaktan korkmayan solcu bir kadın” ifadesiyle, Kaftancıoğlu’nun Türk siyasetinde alışılmadık ve yeni şeyleri temsil ettiği belirtildi.
​Hincks, Kaftancıoğlu’nun 2019’da CHP’nin İstanbul’da AK Parti’ye karşı elde ettiği zaferin mühendisliğinde de önemli rol oynadığını belirtti.

Time, Kaftancıoğlu’nun Erdoğan gibi mütevazı bir aileden geldiğini yazarken, Suzuki GSX R600 model motosikletini siyasete girerken sattığını hatırlatarak, “Buna karşılık onun destekçileri ona halen 1999 yapımı Matrix filmindeki deri ceket giyen hacker Trinity demeyi sürdürüyor.

Bu isim aynı zamanda marjinalleşmiş kitlenin feminist koruyucusu olduğu için de öneme sahip” yorumunu yaptı.

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ermenistan’da darbe girişimi! Türkiye’den ilk açıklama geldiErmenistan’da darbe girişimi! Türkiye’den ilk açıklama geldi
Kılıçdaroğlu halkın derdini dinlemek için yola çıkıyor Kılıçdaroğlu halkın derdini dinlemek için yola çıkıyor 
Davutoğlu: Berat Albayrak’ı Bakan Yapmayın Diye YalvardımDavutoğlu: Berat Albayrak’ı Bakan Yapmayın Diye Yalvardım
AKP’nin Kongre Yaptığı İllerde Koronavirüs PatlamasıAKP’nin Kongre Yaptığı İllerde Koronavirüs Patlaması
Erdoğan Kime Fırça Attı !Erdoğan Kime Fırça Attı !
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Neslihan Atagül, Amerikan dergisine kapak oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Lebaleb AKP Kongrelerine Katılanlara Ücretsiz Test
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa’nın kaçırıldığı iddia edilmişti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Canan Kaftancıoğlu TIME’a Konuştu: Tutuklanırsam..
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İspanyollardan Mesut Özil hakkında şok yorum! Fenerbahçe…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ermenistan’da darbe girişimi! Türkiye’den ilk açıklama geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kanal D’de müzik şöleni başlıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BİNGÖL’DE KORKUTAN DEPREM!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu halkın derdini dinlemek için yola çıkıyor 
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özge Ulusoy’un Yılları İçindeki Değişimi Herkesi Şok Etti
SON DAKİKA HABERLERİ
Lebaleb AKP Kongrelerine Katılanlara Ücretsiz TestŞubat 25, 2021-1:19 pm
Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa’nın kaçırıldığı iddia edilmiştiŞubat 25, 2021-1:13 pm
Canan Kaftancıoğlu TIME’a Konuştu: Tutuklanırsam..Şubat 25, 2021-1:07 pm
İspanyollardan Mesut Özil hakkında şok yorum! Fenerbahçe…Şubat 25, 2021-12:51 pm
Ermenistan’da darbe girişimi! Türkiye’den ilk açıklama geldiŞubat 25, 2021-12:44 pm
Kılıçdaroğlu halkın derdini dinlemek için yola çıkıyor Şubat 25, 2021-12:32 pm
Özge Ulusoy’un Yılları İçindeki Değişimi Herkesi Şok EttiŞubat 25, 2021-9:07 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.