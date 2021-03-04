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Büyük Dedikodu ! 3 Büyük Klüpten hangisi ünlü medyumun kapısını çaldı ?

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Büyük Dedikodu ! 3 Büyük Klüpten hangisi ünlü medyumun kapısını çaldı ?
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04 Mart 2021 - 13:10
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

3 Büyük Klüpten hangisi ünlü medyumun kapısını çaldı ?

Poiltika, sanat, sosyete ve spor camiasının ünlü medyum Michaela Astro 50.000 doları beğenmedi! Büyük futbol klübünden gelen 50.000 dolarlık teklifi az buldu!Klüp başkanı”Bize her maçı kazandıracaksın! Bizi şampiyon yapacaksın!”dedi. Ünlü medyum Michaela Astro”Siz futbolcular milyon dolarlar veriyorsunuz.  Milyonlarca paralar kazanacaksınız sayemde 50.000 dolara bu iş olmaz!”dedi.Ünlü medyum daha önce Donald Trump’ada özel astrolojik danışmanlığı yapmıştı. Michaela Astro adeta bir sır küpü! Aranılan medyum “Daha bende ne bilgiler var ama konuşmak iş ahlakıma yakışmaz!” dedi.

 

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