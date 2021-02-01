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Bursa’da film gibi kovalamaca! Polis aracın lastiklerine ateş açarak durdurdu

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü Bekir Ç. (29) ve iki arkadaşı, otomobilleriyle kaçmaya başladı. Tam 15 kilometre süren kovalamaca, polis ekiplerinin otomobilin lastiklerine ateş açmasıyla sonlandı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmak isteyen 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

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Bursa’da film gibi kovalamaca! Polis aracın lastiklerine ateş açarak durdurdu
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11 Mart 2021 - 9:23
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Bursa’da film gibi kovalamaca! Polis aracın lastiklerine ateş açarak durdurdu

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik denetim yaptı. Polis ekipleri, saat 22.30 sıralarında Anafartalar Caddesi üzerinde 16 R 2944 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, hızlanarak kaçtı. Polis ekipleri bir yandan kaçan sürücüyü takip ederken bir yandan da bölgeye takviye ekip istedi. Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sürücü İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nda kaçışını sürdürdü.

Bursa'da film gibi kovalamaca! Polis aracın lastiklerine ateş açarak durdurdu

Sürücü, Özlüce Mahallesi’ne girerek ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışsa da, polis bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Ana güzergahlardan kaçamayacağını anlayan sürücü, bu sefer de otomobille tarlaların bulunduğu bölgeye girerek kaçmayı denedi. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu ekipler, otomobili lastiklerine ateş açarak durdurdu. Otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Bekir Ç., Serdar E. (23) ve Melih S. (27) kıskıvrak yakalandı.

UYUŞTURUCUYU YOLA SAÇMIŞLAR

Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis, 3 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 9 bin 450 TL ceza kesti. Ayrıca sürücü Bekir Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL ceza kesildi. Çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Bekir Ç., basın mensuplarının “Polisten neden kaçtın?” sorusunu “Ehliyetim olmadığı için kaçtım, pişmanım” diyerek cevapladı. Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, kovalamaca sırasında bir miktar uyuşturucu maddeyi yola saçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da film gibi kovalamaca! Polis aracın lastiklerine ateş açarak durdurdu

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Bursa’da film gibi kovalamaca! Polis aracın lastiklerine ateş açarak durdurdu
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