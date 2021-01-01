Burcu Çağrı Emre Altuğ’un Tüm Özelini İfşa Etti! ‘Yalancı Konumuna Düştüm…’

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Burcu Çağrı Emre Altuğ’un Tüm Özelini İfşa Etti! ‘Yalancı Konumuna Düştüm…’

Burcu Çağrı, dört yıldır birlikte olduklarını iddia ettiği şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ’un, “Benim o kişiyle bir ilgim yok” sözlerine verdiği yanıtla olay oldu. Burcu Çağrı, Altuğ’u adeta ifşa etti.

Burcu Çağrı, dört yıl boyunca ilişki yaşadığını ileri sürdüğü Emre Altuğ’u adeta ifşa etti. Emre Altuğ ile arkadaş ortamında çekilen fotoğraflarını ve isimlerini taşıyan uçak biletlerini sosyal medya hesabından paylaşan eski manken, “Beni tanıyan ve seven yakınlarımın nezdinde yalancı konumuna düşürülmeye çalışıldığım için bu paylaşımı

NE OLMUŞTU?..

Burcu Çağrı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım yapmıştı. Emre Altuğ’u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç’ın 2002 yılında çıkardığı ‘Çakra’ albümünden ‘Adam Gibi’ şarkısının sözlerini eklemişti.

Burcu Çağrı paylaşımına şunları yazmıştı: “Kırılgan mı sizce? Haksızlık karşısında asla! Tam tersi acımasızdır, çünkü dürüsttür. Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Haksızlığa da boyun eğmez. Sesini çıkartır, susmaz, susmamalı da, susmak ezikliktir. Hakkını aramalısın. Kendini kandırma, karşındakini kandırma, gerçek duygun nerede? Kaçma ondan, hatırla. Sonunda üzülen sen olacaksın. Ben nasıl üzüldüğünü biliyorum… Hatırla, hatırlamalısın. Çünkü duygun var biliyorum. Bu öyle kolay olmaz, olmayacak. Hatırla, yalansız hatırla, adam gibi hatırla. Sen de çok iyi biliyorsun. Kendi duygundan kaçma, adam gibi hadi gerçek duyguna sahip çık. Ben biliyorum, göster onu. Göstermeye cesaretin var mı? Çık delikanlı gibi, benim gibi, yani sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Hadi söyle gerçekleri.”

Ortaköy’deki bir motosiklet dükkanında görüntülenen Emre Altuğ ise Burcu Çağrı ile aşk yaşadığına dair haberler hatırlatılınca dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. 50 yaşındaki şarkıcı ve oyuncunun, “Benim o kişiyle bir ilgim yok. Çıkan haberler doğru değil” şeklindeki sözlerine Burcu Çağrı’nın ne diyeceği merak konusu olmuştu.