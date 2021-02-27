Bülent Ersoy’un Yeni Kürkü İçin 55 Tilki Öldürülmüş: Sosyal Medyadan Tepki Yağıyor

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Bülent Ersoy’un Yeni Kürkü İçin 55 Tilki Öldürülmüş: Sosyal Medyadan Tepki Yağıyor

Bülent Ersoy, iddiaya göre yapımı 4 ay süren, 450 bin TL değerindeki 55 tilkinin katledildiği kürküyle poz verdi. Tepki üstüne tepki aldı.

İşte Ersoy’un tepki almasına neden olan kürkü.

Kürke olan düşkünlüğüyle bilinen Ersoy, Ölünce kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını duyurmuştu ancak bu bağış ÇYDD tarafından reddedilmişti.

İşte Bülent Ersoy’un 55 tilkinin katledilmesine neden olan kürklü fotoğrafına gelen tepkiler