Bülent Ersoy’ Tepkiler Dinmemişken Doya Doya Moda Jürisi Kürk Giydi

BÜLENT ERSOY TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bülent Ersoy, 55 tilkinin kürkünden yapılan paltoyu satın aldığı yönündeki iddiayı “O üzerimdeki kürk, yıllar önce alınmıştı. Sanki yeni sipariş vermiş almışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ayrıca her sene kış aylarında bu tarz haberlerle taciz edilmekten de son derece rahatsızım.

Türkiye’de ve dünyada gelmiş geçmiş yıllara baktığımız vakit nice hayvanseverlerin dahi kürk giydikleri görüntüleriyle ortadadır. 55 tilki yalanını kim çıkarmış neresinden uydurmuş şaşkınlık içindeyim. Bu arada işin özüne inersek aslında bunun 1 tilkisi de bir, 55 tilkisi de” diyerek yalanlamıştı.