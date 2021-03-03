HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Bitcoin 50 bin doların altında

Bitcoin 50 bin doların altında
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
5 views
03 Mart 2021 - 6:12
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Bitcoin 50 bin doların altında

 

Bitcoin 50 bin doların altında

Dalgalı hareket eden ve milyarder iş adamlarının odağında olan kripto para birimi Bitcoin 50 bin dolar sınırında işlem görüyor.

 

Microsoft’un kurucusu Bill Gaates’in ardından, ABD’de Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’ın da, “spekülatiflik doğasında var” diye nitelendirdiği Bitcoin, hafta başında görüp, geri çekildiği 50,000 doların altında hareket ediyor.

Gates, Sosyal iletişim ağı Clubhouse üzerinden düzenlenen bir söyleşi sırasında, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, kendisinin aşı gibi, somut ürünler yaratan yaratan yatırımları tercih ettiğini söyledi. Warren da, CNBC’nin sorularını yanıtlarken, “spekülatif” diye nitelendirdiği Bitcoin’in bir “iç patlama” yaşayacağını söyledi.

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 21 Şubat’ta 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gördükten sonra gelen satışlarla 44,000 dolar düzeyine kadar indikten sonra, yönünü yukarı çevirse de, 50,000 doları aşamadı.

Son 24 saat içinde 47,228.85 ve 49,671.71 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.49 artışla 49,188.25 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 2.19 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 917 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi ise, son 24 saatte değişmeyerek 1.51 trilyon dolarda kaldı. Bitcoin’de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 29 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden ikisi düşenler arasındaydı.

Bakan Varank’tan büyüme mesajıBakan Varank’tan büyüme mesajı

Toplam 8,660 kripto para biriminin işlem gördüğü 35,068 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.7’sini Bitcoin, yüzde 11.7’sini de ikinci sıradaki Ethereum oluşturuyordu. Böylece, en büyük iki kripto para biriminin toplam hacmi, tüm birimlerin toplam hacimlerinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturdu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar dolarlık düşüşle 120 milyar dolara geriledi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasası değerlendirmesinde, “Alibaba’nın ödeme devi olan Ant Group, dijital yuanı desteklediği haberleriyle gündemde” dedi ve ekledi:

“Çin, kendi dijital parasını çıkartma konusunda oldukça istekli ve hassas davranıyor. Çin’de bulunan birçok ulusal şirket de dijital yuan konusunda Çine destek vermek için yarış halinde. Son olarak dünyanın e-ticaret devleri arasında yer alan Alibaba, yan kuruluşlarıyla hükümetin yanında yer alarak dijital dönüşüme destek veriyor.”

Meksika’nın iki milyon nüfuslu eyaleti Quintana Roo’da Parlamento’nun, yasal belgelerin şeffaflığı için Avalanche teknolojisini kullanacağını açıkladığına da işaret eden Çelik, “Yapılan açıklamalara göre, QR kodla taranan belgeyi indirebilecekleri ya da doğrulayabilecekleri siteye yönlendirilecekler. Böylelikle belgelerin değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılmasının önüne geçmiş olacaklar” dedi.

Çelik ayrıca, Google Finansın eklediği kripto bölümünün bundan böyle “piyasaları karşılaştır” kategorisinde geleneksel finans ürünleriyle yan yana olacağını belirterek, “Bu bölüm için başta Bitcoin, Ethereum, Litecoin olmak üzere çeşitli kripto paralar listelenecek” dedi.

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Varank’tan büyüme mesajıBakan Varank’tan büyüme mesajı
Son dakika… Bakan açıkladı! İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödenekleri 5 Mart’ta hesaplardaSon dakika… Bakan açıkladı! İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödenekleri 5 Mart’ta hesaplarda
Son dakika… Halkbank’tan TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine finansman desteğiSon dakika… Halkbank’tan TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine finansman desteği
Tesla’ya 1 milyar dolarlık Bitcoin etkisiTesla’ya 1 milyar dolarlık Bitcoin etkisi
Son Dakika Haberler: Bakanlık açıkladı! İstihdam, kira ve faiz desteği verilecekSon Dakika Haberler: Bakanlık açıkladı! İstihdam, kira ve faiz desteği verilecek
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.