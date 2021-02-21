Beşiktaş’ta 6 futbolcu için söz Sergen Yalçın’da

Beşiktaş Yönetimi, teknik heyetten gelecek rapor doğrultusunda bu futbolcular için harekete geçecek. Kiralıklardan Ghezzal için Leicester, Rosier için de Sporting Lizbon ile dirsek teması kuruldu.

Beşiktaş Yönetimi sezon sonunda kulüple kontratları veya kiralık sözleşmeleri sona erecek oyuncular için şimdiden harekete geçmeye hazırlanıyor. Kiralık isimler Ghezzal, Rosier ve Montero için için teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporuna göre hareket edilecek ve gerekirse kulüpleriyle temasa geçilecek. Siyah beyazlılar; Atiba, Mensah ve Dorukhan için de adım atmayı planlıyor.

ROSiER iÇiN PAZARLIK

Bu 6 isimden de memnun olan yönetim Ghezzal için Leicester’dan “Sezon sonu görüşelim” yanıtı aldı. Rosier için Sportingli mevkidaşlarıyla görüşen Yönetici Erdal Torunoğulları Portekiz ekibinin 4 milyon Euro’luk isteğiyle karşılaştı. Siyah beyazlı kulüp bu rakamı 2.5 milyon Euro’ya çekmeye çalışacak. Sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan Atiba’nın ailesiyle görüşüp futbola devam edip etmeme konusunda bir karar vermesi bekleniyor.

DORUKHAN BELiRSiZLiĞi

Yönetimin bir türlü ücrette anlaşamadığı Dorukhan için belirsizlik sürüyor. Yönetici Emre Kocadağ’ın oyuncu ve menajeriyle beş kez masaya oturduğu ancak anlaşma sağlayamadığı belirtildi. Dorukhan’ın son olarak yıllık 7 milyon TL garanti para ve maç başına 100 bin TL’yi kabul etmediği öğrenildi.