Bella Thorne Müstehcen Klibi İle Tartışma Yarattı

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Bella Thorne Müstehcen Klibi İle Tartışma Yarattı

Bella Thorne Instagram’da bomba etkisi yarattı! Müstehcen klibinden bir parça yayınlayan Thorne yine adından söz ettirdi0.

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Bella Thorne müstehcen klibiyle olay olacak.Üye olduğu cinsel içerikli sitede 24 saatte 1 milyon dolar kazanan oyuncu Bella Thorne sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.Sall’ adlı şarkıya klip çeken Thorne kadın arkadaşıyla samimi anlara imza attı.Fazla müstehcen bulunan klip 19 Şubat’ta yayına girecek ancak klipten kısa bir kısım ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı.