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Beklenen İstanbul depreminde kaç bina hasar görecek?”

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Beklenen İstanbul depreminde kaç bina hasar görecek?”
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19 Şubat 2021 - 11:17
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Beklenen İstanbul depreminde kaç bina hasar görecek?”

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iki kurmayı Mahir Polat ve Tayfun Kahraman, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’na şu bilgiyi verdi: “7.5’lik bir sarsıntıda 200 bin bina hasar görecek. 3 milyon kişi evsiz kalacak. 120 milyar dolarlık ekonomik zarar oluşacak.”

Beklenen İstanbul depreminde kaç bina hasar görecek?

Sözcü Gazetesi’nden Veli Toprak’ın haberine göre Meclis Deprem Araştırma Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenler Belediyesi ile Avcılar Belediyesi yetkililerinden depremle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul’da olası bir depremde 200 bin binanın orta ve ağır hasar almasının beklendiğini, bunun da 3 milyon insanı etkileyebileceğini söyledi.

RİSK 4 KATINA ÇIKTI

Hızlı tarama sistemiyle Avcılar bölgesinde yapılan çalışmalarda daha önce tespit edilen riskli bina sayısının 4 katına çıktığını gördüklerini belirten Polat, bu sayının Silivri bölgesinde de 2 katına çıktığını ifade etti. Polat, “Hasar görecek bina sayısının en iyimser rakamla iki katına çıkacağını öngörüyoruz. 2000 yılı öncesinde İstanbul’da yapılmış yapı stoku 790 bin olarak görülüyor” diye konuştu.

BİNALARIN 5’TE BİRİ RİSKLİ

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman da İstanbul’da 1.16 milyon binanın bulunduğunu bu binaların beşte birinin olası depremde kullanılamaz hale geleceğini, bir kısmının göçme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Olası 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre 48 bin binanın ağır hasar almasının beklendiğini, göçme riskinin de olduğunu dile getiren Kahraman, içme suyu ve doğalgaz için de büyük hasar beklediklerini anlattı. Kahraman, “120 milyar liralık ekonomik kayıp oluşacak” dedi.

Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü İbrahim Aslan ise Esenler’in yapı stokunun büyük kısmının 1970 ve 1980’li yıllarda göç sonucunda, mühendislik hizmetlerinden yoksun ve plansız biçimde oluştuğuna dikkati çekti. Aslan, ortalama bina yaşının 33 olduğunu söyledi ve “41 bin 290 bağımsız birimin acilen dönüşmesi gerekmektedir” ifadesini kullandı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ilçede imar artışı olmadan dönüşümü gerçekleştirdiklerini aktardı. Hançerli, “Depremden önce 1 harcarsınız, depremden sonra aynı duruma gelebilmek için 7 harcarsınız. Kaybettiğimiz canlar da var” dedi.

 

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