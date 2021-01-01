HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Basın Kartlı Gazetecilerin Sayısı Son 2 Yılda Azaldı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Basın Kartlı Gazetecilerin Sayısı Son 2 Yılda Azaldı
18 views
19 Şubat 2021 - 14:48
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Basın Kartlı Gazetecilerin Sayısı Son 2 Yılda Azaldı

 

CHP’li Atila Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de 2020 yılı sonu itibarıyla 15 bin 148 basın kartı sahibi basın mensubu olduğunu açıkladı.

 

Basın Kartlı Gazetecilerin Sayısı Son 2 Yılda Azaldı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlandırılması istemiyle soru önergesi hazırladı.

Sertel’in basın kartı iptal edilen ve kart almak için bekleyen gazetecilerin sayısına ilişkin sorusuna yanıt vermeyen Oktay, Türkiye’de 2020 yılı sonu itibarıyla 15 bin 148 basın kartı sahibi basın mensubu olduğunu açıkladı.

İki yıl önce basın kartı sahibi gazeteci sayısı 15 bin 206 olarak açıklanırken aradan iki yıl geçmesine rağmen bu sayının 58 kişi eksilmesi dikkat çekti.

 

 

‘BASIN KARTI MESLEK ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN VERİLMELİ’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında tek adam keyfi yönetiminin yansımasının olduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, basın kartlarının önceden olduğu gibi basın meslek örgütleri temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

Sertel, “Gazetecilerin basın kartlarının basın meslek örgütleri tarafından verilmesine yönelik talebimiz sürmektedir. Basın kartları eskiden olduğu gibi Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Gazeteciler Cemiyeti Ankara, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından verilmelidir.

Oysa bugün komisyon tek kişi tarafından yönetiliyor ve istediğine kart verilip muhalif gördüklerine verilmeyen bir yapı sergileniyor. Bu da Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü açısından yüz kızartıcı bir durumdur. Utanılacak bur durumdur. Bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum”  diye konuştu.

‘İPTAL EDİLEN BASIN KARTLARI GİZLENİYOR’

Çok sayıda basın kartı başvurusunun uzun süredir bekletildiğini yine çok sayıda gazetecinin kartının iptal edildiği bilgisine sahip olduklarını ifade eden Sertel, doğru bilgiye ulaşmak için soru önergesi verdiklerini ancak soruların da yanıtsız bırakıldığını söyledi. Sertel, şunları söyledi:

“Gazetecilerle ilgili 14 Aralık 2020 tarihinde basın kartları sayısına ve iptallere ilişkin bir soru önergesi verdim. Cevabı iki ay sonra geldi. Bize sadece basın kartı sayısı açıklandı. İptallere ilişkin ise iptal işlemlerinin Basın Kartı Yönetmeliği’nin 29’ncu maddesine göre yapıldığı söylendi. Oysa iki yıl önce verdiğimiz soru önergesinde daha ayrıntılı bilgilere ulaşmış, sorularımızın cevabını almıştık. Şimdi neden gizleniyor anlamak mümkün değil.

Basın kartlı gazeteci sayısında normal şartlarda artış olması gerekirken iki yıl öncesine göre düşüş olması dikkat çekici. O dönemde 581 başvurunun değerlendirmede olduğu söylenmişti. Basın kartlı gazeteci sayısı iki yıl öncesine göre düştüğüne göre 581 başvuru ne olmuştur? Ya o yeni başvuruların hiçbiri olumlu sonuçlanmadı ya da daha sonra yeni iptaller yapıldı ve toplam sayı düştü.

Bize bunları açıklamıyorlar. 2018’de verdikleri yanıtı şimdi vermiyorlar. Biz bu soruları sormaya devam edeceğiz. Gazetecilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Milletvekillerinin soru sorma hakkını sonuna kadar kullanacağız.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçtiİkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti
Türkiye’nin en akıllı otoyolu iş başındaTürkiye’nin en akıllı otoyolu iş başında
Fırtına balıkçıları vurdu! Tezgahlar boş kaldıFırtına balıkçıları vurdu! Tezgahlar boş kaldı
Son Dakika… AP adını koydu! Bayraklara dikkat, ‘Türkiye’nin düşmanları…’Son Dakika… AP adını koydu! Bayraklara dikkat, ‘Türkiye’nin düşmanları…’
ABD-Çin arasında kritik görüşme… İlk açıklamalar geldi: Felaket olur!ABD-Çin arasında kritik görüşme… İlk açıklamalar geldi: Felaket olur!
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NASA Kaşifi Kızıl Gezegen Mars’a İndi: İşte O Görüntüler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Basın Kartlı Gazetecilerin Sayısı Son 2 Yılda Azaldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gara Harekatından MİT’in Son Anda mı Haberi Oldu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
17-25 Aralık’tan sonra vermiş! Melih Gökçek’ten FETÖ’cü kanallara reklam ödemesi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika Haberler: Hangi illerde yasaklar kalkacak? İşte en riskli şehir…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beklenen İstanbul depreminde kaç bina hasar görecek?”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Corona virüse yakalanan Deniz Akkaya hastaneye kaldırıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika Haberler: Bakanlık açıkladı! İstihdam, kira ve faiz desteği verilecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Bakan Akar’dan Gara mesajı: Terör örgütü büyük darbe aldı, panik içindeler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bella Thorne Müstehcen Klibi İle Tartışma Yarattı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayıp uçak MH370’e ne oldu?Şubat 10, 2021-10:39 am
Son Dakika… Çığrından çıktılar! ‘Türkiye S-400’leri kopyalıyor’Şubat 10, 2021-9:37 am
İmamoğlu’nun 2023 mesajı tartışma yaratacak: Cumhurbaşkanı’nı değiştiririzŞubat 10, 2021-7:48 am
Priyanka Chopra: Göğüs estetiği yaptırmamı istediŞubat 10, 2021-7:05 am
Eriyen buzulların arkasında gizlenen 3 olası felaketŞubat 10, 2021-6:26 am
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı’ndan flaş karar! Süre 10 güne çıkarıldıŞubat 9, 2021-1:18 pm
İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin peş peşe uyarılar… ‘Son yılların en soğuk ve karlı günleri…’Şubat 9, 2021-1:04 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.