Basın Kartlı Gazetecilerin Sayısı Son 2 Yılda Azaldı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlandırılması istemiyle soru önergesi hazırladı.

Sertel’in basın kartı iptal edilen ve kart almak için bekleyen gazetecilerin sayısına ilişkin sorusuna yanıt vermeyen Oktay, Türkiye’de 2020 yılı sonu itibarıyla 15 bin 148 basın kartı sahibi basın mensubu olduğunu açıkladı.

İki yıl önce basın kartı sahibi gazeteci sayısı 15 bin 206 olarak açıklanırken aradan iki yıl geçmesine rağmen bu sayının 58 kişi eksilmesi dikkat çekti.

‘BASIN KARTI MESLEK ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN VERİLMELİ’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında tek adam keyfi yönetiminin yansımasının olduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, basın kartlarının önceden olduğu gibi basın meslek örgütleri temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

Sertel, “Gazetecilerin basın kartlarının basın meslek örgütleri tarafından verilmesine yönelik talebimiz sürmektedir. Basın kartları eskiden olduğu gibi Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Gazeteciler Cemiyeti Ankara, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından verilmelidir.

Oysa bugün komisyon tek kişi tarafından yönetiliyor ve istediğine kart verilip muhalif gördüklerine verilmeyen bir yapı sergileniyor. Bu da Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü açısından yüz kızartıcı bir durumdur. Utanılacak bur durumdur. Bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum” diye konuştu.

‘İPTAL EDİLEN BASIN KARTLARI GİZLENİYOR’

Çok sayıda basın kartı başvurusunun uzun süredir bekletildiğini yine çok sayıda gazetecinin kartının iptal edildiği bilgisine sahip olduklarını ifade eden Sertel, doğru bilgiye ulaşmak için soru önergesi verdiklerini ancak soruların da yanıtsız bırakıldığını söyledi. Sertel, şunları söyledi:

“Gazetecilerle ilgili 14 Aralık 2020 tarihinde basın kartları sayısına ve iptallere ilişkin bir soru önergesi verdim. Cevabı iki ay sonra geldi. Bize sadece basın kartı sayısı açıklandı. İptallere ilişkin ise iptal işlemlerinin Basın Kartı Yönetmeliği’nin 29’ncu maddesine göre yapıldığı söylendi. Oysa iki yıl önce verdiğimiz soru önergesinde daha ayrıntılı bilgilere ulaşmış, sorularımızın cevabını almıştık. Şimdi neden gizleniyor anlamak mümkün değil.

Basın kartlı gazeteci sayısında normal şartlarda artış olması gerekirken iki yıl öncesine göre düşüş olması dikkat çekici. O dönemde 581 başvurunun değerlendirmede olduğu söylenmişti. Basın kartlı gazeteci sayısı iki yıl öncesine göre düştüğüne göre 581 başvuru ne olmuştur? Ya o yeni başvuruların hiçbiri olumlu sonuçlanmadı ya da daha sonra yeni iptaller yapıldı ve toplam sayı düştü.

Bize bunları açıklamıyorlar. 2018’de verdikleri yanıtı şimdi vermiyorlar. Biz bu soruları sormaya devam edeceğiz. Gazetecilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Milletvekillerinin soru sorma hakkını sonuna kadar kullanacağız.”