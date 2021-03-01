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Aydemir Akbaş senaryo gereği sünnet oldu: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti

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Aydemir Akbaş senaryo gereği sünnet oldu: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti
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01 Mart 2021 - 10:50
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Aydemir Akbaş senaryo gereği sünnet oldu: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti

 

Aydemir Akbaş senaryo gereği sünnet oldu: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti

 

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çekimleri tamamlanan ’Sünnet Çocuğu’ filminde Aydemir Akbaş senaryo gereği sünnet oldu. Senaryo gereği yeniden sünnet olmanın hoşuna gittiğini söyleyen Akbaş, “Sünnet olmayı hiç yadırgamadım. Öyle hediyeler filan geldi, hoşuma gitti” dedi. Aydemir Akbaş, son yıllarda Türk sinemasında yan rol alacak oyuncu olmadığını da belirterek, “Maalesef oyuncu açısından inanılmaz bir kıtlık yaşıyoruz. Kimse kusura bakmasın, bir düşünsünler eski oyuncuları; bir de kendileriyle mukayese etsinler. Bir tane ağırlığını koyacak yan karakter yok” diye konuştu.
Aydemir Akbaş’ın senaryosunu yazıp yönettiği ’Sünnet Çocuğu’ filminin çekimleri Antalya’nın Manavgat ilçesinde tamamlandı. Yaklaşık 1 hafta süresince Manavgat’ın çeşitli yerlerinde çekimleri yapılan filmde kılıktan kılığa giren Aydemir Akbaş’ı gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. Çarşafa büründüğü ilk sahnenin ardından kadın kılığına giren Aydemir Akbaş, at çiftliğindeki çekimlerde, başrol oyuncusu Tuğba Daştan ile filmin en komik sahnelerinden birisinin çekimlerini gerçekleştirdi. Çekimler sırasında at yarışlarına düşkün olan Sami karakterini canlandıran Akbaş, yanına gelen Ponny At ile uzun süre oynadı.

 

’SÜNNET OLMAYI HİÇ YADIRGAMADIM’

Filmin çekimlerinin son gününde, otelin havuz başında düzenlenen törenle sünnet olan Aydemir Akbaş, eğlenceli bir film olduğunu söyledi. Tekrar sünnet olmayı yadırgamadığını anlatan Akbaş, “Sünnet olmayı hiç yadırgamadım. Öyle hediyeler filan geldi, hoşuma gitti. Yoksa bu rolü kendime yazmazdım” dedi.

Senaryo üzerinde çok emek harcadığını söyleyen Aydemir Akbaş, “Ben bu senaryoyu 5 defa yazdım. Çok güveniyorum bu senaryoya. Biraz daha profesyonellerle çalışmış olsaydım iyi olurdu ama bu filmde rol alan amatör arkadaşlarımız da beni tatmin etti” diye konuştu.

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Aydemir Akbaş senaryo gereği sünnet oldu: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti
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