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Avrupa’da Türk Gelinliği Satılacak !

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Avrupa’da Türk Gelinliği Satılacak !
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22 Şubat 2021 - 13:12
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Avrupa’da Türk Gelinliği Satılacak !

 

10 Yıl önce başladığı moda serüveninden emin adımlarla ilerleyen İzmirli moda tasarımcısı Pınar Bent, İzmir’den

İstanbul’a, İstanbul’dan da dünyaya açıldı.Tasarımlarıyla birlikte yaptığı defilelerle birçok ülkenin gelinlikte aranan ismi haline gelen Bent, pandemi döneminde de boş durmadı. Bent , özellikle Ekim ayında Beyrut’ta gerçekleşen World Next Top Model 2020 yarışmasında 40’a yakın güzeli giydirerek adını dünyaya duyurup ödül aldı.

Şimdi de bayilikler vermeye başlayan Pınar Bent, yurtiçinde Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde görüşmeler yaparken , yaptığı  tesettür tasarımlarla Türkiye’ye olduğu kadar Arap dünyasında da beğeni gören marka çok yakında Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde de markalaşacağını söyledi. Asıl amaçlarının önce kadınların kendine güvenip başarı kelimesini aşılamak olduğunun altını çizen Pınar Bent büyüyen markasıyla birlikte tasarımlarının yurtdışında büyük beğeni gördüğünü belirtti.

Bent ,”Özellikle Avrupa ülkelerinden Belçika, Hollanda ve İngiltere’ye çok fazla gelinlik gönderiyoruz. Bazı müşterilerimiz bizden bayilik istedi. Aynı şekilde Dubai Katar ve Beyrut gibi Arap ülkeleriyle çalışmalarımız da devam ediyor” dedi..

Yaz öncesi görücüye çıkacak gelinliklerinin de farklı olacağını ifade eden Pınar Bent,” birbirinden iddialı modeller hazır”. dedi

 

 

 

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