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Avrupa’da alarm! Ülkelerden peş peşe AstraZeneca kararı

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Avrupa’da alarm! Ülkelerden peş peşe AstraZeneca kararı
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15 Mart 2021 - 19:21
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Avrupa’da alarm! Ülkelerden peş peşe AstraZeneca kararı

 

Avrupa'da alarm! Ülkelerden peş peşe AstraZeneca kararı

 

Almanya, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca’nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu. Almanya Sağlık Bakanlığı aşının kanda pıhtılaşma riski bulunduğu gerekçesiyle yapımının askıya alındığını belirtirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da AstraZeneca aşısının yapımını geçici olarak durdurduklarını açıkladı. Daha önce DSÖ tarafından AstraZeneca aşısının kullanılmaması için hiç bir neden yok açıklaması gelirken, kullanımların peş peşe askıya alınmasının ardından Astrazeneca’dan da pıhtı riski yok açıklaması geldi. Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı, bazı ülkelerin AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmasının ardından görüş belirlemek üzere toplandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede aşı konusunda yetkisi bulunan Paul-Ehrlich Enstitüsünün bu yöndeki tavsiyesi üzerine durdurma kararının alındığı ifade edildi.

Açıklamada, aşının kanda pıhtılaşma riski bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak yapılmayacağını ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) yeni bulguların aşının onaylanmasını etkileyip etkilemeyeceğine ve nasıl etkileyeceğine karar vereceği vurgulandı.

Daha önce Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ: KULLANILMAMASI İÇİN HİÇ BİR NEDEN YOK

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de “AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı.” ifadesini kullanmıştı.

ASTRAZENECA: PIHTI RİSKİ YOK

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada koronavirüs aşı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair kanıt olmadığını belirtildi. Açıklamada “10 milyondan fazla kayıttan oluşan güvenlik verilerimizin analizi, AstraZeneca Kovid-19 aşısı ile herhangi bir belirli yaş grubunda, cinsiyette, toplulukta veya belirli bir ülkede pulmoner emboli veya derin damar trombozu riskinde artış olduğuna dair hiçbir kanıt göstermemiştir ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, Aslında, bu tür olayların gözlemlenen sayısı, genel popülasyona oranla aşılananlarda beklenenden önemli ölçüde daha düşüktür denildi.

FRANSA’DA DA AŞI YAPIMI ASKIYA ALINDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AstraZeneca aşısının salı(yarın) gününe kadar askıya alındığını duyurdu.

FLAŞ TOPLANTI KARARI

Avrupa İlaç Ajansı, bazı ülkelerin AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmasının ardından görüş belirlemek üzere toplandı.

 

 

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