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Avrasya Tünelinde Araç Garantisinin Yarısına Bile Ulaşılamadı: 55 Milyon Dolar Daha Ödüyoruz

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Avrasya Tünelinde Araç Garantisinin Yarısına Bile Ulaşılamadı: 55 Milyon Dolar Daha Ödüyoruz
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08 Mart 2021 - 15:19
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Avrasya Tünelinde Araç Garantisinin Yarısına Bile Ulaşılamadı: 55 Milyon Dolar Daha Ödüyoruz

Avrasya Tüneli için geçen yıl verilen araç garantisinin yarısına bile ulaşılamadı. 2020 yılında geçmeyen 12 milyon 697 bin araç için Hazine’den 54 milyon 851 bin dolar daha çıkacak.

Avrasya Tünelinde Araç Garantisinin Yarısına Bile Ulaşılamadı: 55 Milyon Dolar Daha Ödüyoruz

Sözcü gazetesinden Başak Kaya’nın haberine göre, 2020 yılında 25 milyon 194 bin geçiş garantisi verilen tünelden geçen araç sayısı, 12 milyon 496 bin oldu. Garantinin yarısına bile ulaşılamadı.

Günde 69 bin geçiş garantisi verildi ancak 12 ay boyunca bu rakam hiçbir zaman yakalanamadı. Hazine, Avrasya Tüneli’ni işleten şirkete 2020 yılında geçmeyen 12 milyon 697 bin araç için 54 milyon 851 bin dolar (411 milyon TL) ödeyecek.

“İlkokul öğrencisi bile daha iyi hesap yapar”

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, “Hazine’den çıkan para korkunç rakamlara ulaşıyor. Bu para halkın vergileri… ‘Virüs var onun için araç sayısı düştü’ diye savunma yapıyorlar.

2017-2018’de  virüs var mıydı, yine hedef tutmadı. Zafer Havalimanı’nda yüzde 99.5 oranında hedef sapmış. İlkokul öğrencisi bile daha iyi hesap yapar” dedi.

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