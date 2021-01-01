Aslıhan Güner’in sağlık durumu nasıl?

Rahatsızlığı boyunca sete ara vermeden çekimlerine devam eden oyuncu Aslıhan Güner, tedavisinin iyi sonuç verdiğini belirterek “Çok şükür iyiyim. İşimin başındayım” ifadelerini kullanmıştı. Ünlü isimden sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama daha geldi. ‘YORGUN AMA MUTLU…’ Aslıhan Güner sosyal medya hesabı Instagram’dan doğal halini yansıttığı sıfır makyaj pozu ile yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Hayranlarının ilgisine kayıtsız kalamayan ünlü oyuncu son durumu hakkında bilgi verdiği paylaşımına şu notu düştü: “Hala ağrılı, bitkin, biraz da yorgun ama mutlu… Daha iyiye doğru güçlendiğimi hissettiğim… Ve filtresiz, makyajsız, saç baş dağınık, pijamalı… Öylesine olduğu gibi… Çabasız. Dün akşam okuduğum satırlar yeni mottom oldu… Paylaşmak istedim… Sevgiyle.. ‘Direnme, bırak gelsin. İzle, geçip gitsin.’ Her şeye ve herkese..”