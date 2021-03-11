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AŞIDA “ÖLDÜREN” ŞÜPHE!

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AŞIDA “ÖLDÜREN” ŞÜPHE!
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11 Mart 2021 - 15:42
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AŞIDA “ÖLDÜREN” ŞÜPHE!

Koronavirüs salgınında tüm dünyada aşılama kampanyaları başlamışken Danimarka’dan gelen bir son dakika haberi herkesi korkuttu. Daha önce açıklama yapan 5 ülkeyle birlikte Danimarka da AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı. Yetkililer kararın ‘ciddi’ yan etkiler sebebiyle alındığı açıklandı.

 

AŞIDA “ÖLDÜREN” ŞÜPHE!

 

Danimarka’dan bugün gelen bir koronavirüs aşı haberi adeta bomba etkisi yarattı. AFP’de yer alan son dakika haberine göre Danimarka AstraZeneca’nın aşısını kullanımını durdurdu. Kararın aşının ‘ciddi’ yan etkilere yol açtığı nedeniyle alındığı bildirildi.

Ülkede AstraZeneca aşısını yaptıran kişilerde yan etki olarak ‘kanda pıhtılaşma’ meydana geldiği ve bu önemli yan etki sebebiyle aşının uygulanmasına geçici bir süreyle ara verildiği açıklandı.

Danimarka Sağlık Bakanlığı kararın aşılama sonrası pıhtılaşma yan etkisi görüldüğüyle ilgili raporlar sonrası alındığını, bunun kalıcı bir uygulama olmayıp önlem amacıyla aşının uygulamasının bir süre için askıya alındığını açıkladı.

5 ÜLKE DAHA AYNI KARARI ALDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Avusturya, Lüksemburg, Estonya, Litvanya ve Latviya’nın da aralarında bulunduğu 5 ülke de daha önce AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımına ara vermişti.

Bu ülkeler de tıpkı Danimarka gibi aşının uygulandığı kişilerde görülen ciddi ve ölümcül sonuçlara yol açabilecek kan pıhtılaşması sorununa yol açtığını açıkladı.

Avusturya’da bir kişi AstraZeneca aşısı yaptırdıktan 10 gün sonra ‘çoklu tromboz’ (kan elemanlarının (fibrin, trombosit, eritrosit, lökosit) kalp ve damar iç yüzüne kitle (pıhtı) halinde yapışması) denen bir durum yüzünden hayatını kaybetmişti.

Bir diğer kişinin ise aşıdan sonra ‘pulmoner emboli’ (derin bacak toplardamarlarında oluşan pıhtının (trombüs), oluştuğu yerden koparak akciğer atardamarını tıkaması) şikayeti yaşadığı ancak şu anda iyileşme safhasında olduğu bildirildi.

Dün itibarıyla Avusturya’da iki kişide daha aşılanma sonrası pıhtılaşma sorunlarının yaşandığı bilgisi verildi. Tüm vakaların aynı parti aşılar yapıldıktan sonra görüldüğü bildirildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bu parti aşıların toplamda bir milyon doz olduğunu ve 17 Avrupa ülkesine yollandığını açıkladı.

Ancak EMA, yaşanan bu ciddi sağlık problemlerine aşının sebep olduğuna dair kanıt bulunmadığının altını çizdi.

 

 

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