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Artvin’de barajlardaki sular çekildi! Yerleşim yerleri ortaya çıktı

Artvin’de Çoruh Nehri’ne kurulan ve 2019 yılının yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajlarda, bu yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Barajlardaki suyun çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan evler, camiler, okullar ve köprüler de gün yüzüne çıktı.

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Artvin’de barajlardaki sular çekildi! Yerleşim yerleri ortaya çıktı
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11 Mart 2021 - 9:34
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Bayburt’taki Mescit Dağları’ndan doğan ve Gürcistan’ın Batum ilinden Karadeniz’e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan, Güney Amerika’daki Amazon Nehri’nden sonra dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajlar, milli ekonomiye katkı sağlıyor. 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer alan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerine kurulan ve 2019 yılı yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranına sahip olan Borçka Barajı’nda bu oran yüzde 71, Deriner Barajı’nda yüzde 6’ya, Muratlı Barajı’nda ise yüzde 56’ya geriledi. Deriner Barajı’ndaki sular yaklaşık 70 metre çekilince, daha önce su altında kalan evler, camiler, okullar ve köprüler de gün yüzüne çıktı.

Artvin'de barajlardaki sular çekildi! Yerleşim yerleri ortaya çıktı

‘ESKİ EVLERİMİZE BAKIP, HASRET GİDERDİK’

Sular altında kalan yerleşim yerinde eski evi bulunan Sezai Çakal, “Sular altında kalan yer bizim eski yerleşim alanımızdı. Baraj yapıldıktan sonra sular altında kaldı. Bu sene baraj suları çekilince yerleşim yeri de gün yüzüne çıktı. Biz de eski günleri yad ettik. Eski evlerimize baktık ve hasret giderdik” dedi.

Eski yerleşim yerinin gün yüzüne çıktığını ifade eden Zülfikar Çavdar, “Ben de işe gidip gelirken izliyorum, hasret gideriyorum. Sular baya çekilmiş durumda” diye konuştu.

Mustafa Kambur ise, “Eskiden burada yerleşim yerimiz vardı ve baraj nedeniyle su altında kaldı. Şimdi sular çekilince evler açığa çıktı. Biz de bakıyoruz, yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Artvin'de barajlardaki sular çekildi! Yerleşim yerleri ortaya çıktı

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