Aracında Uyuşturucu Madde Bulunan Ayşegül Çınar İlk Kez Konuştu

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Aracında Uyuşturucu Madde Bulunan Ayşegül Çınar İlk Kez Konuştu

İstanbul Beylikdüzü’nde polis çevirmesinde aracının bagajında 19 gram uyuşturucu bulunan ve gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, serbest bırakılmasının ardından avukatı aracılığıyla basın açıklaması yaptı. Kumpasa uğradığını ifade eden güzel oyuncu “Adalet tecelli etmiştir” ifadelerine yer verdi.

Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandıran oyuncu Ayşegül Çınar, aracında uyuşturucu çıktıktan sonra sessizliğini bozdu.

Geçtiğimiz akşam, Beylikdüzü’nde bir mekanda eğlendikten sonra Etiler’deki evinin yolunu tutan güzel oyuncu, polis çevirmesine takılmıştı. Polislerin yaptığı arama sonrası güzel oyuncunun bagajında yaklaşık 19 gram uyuşturucu madde bulunmuştu.

Polis sonrasında ise genç oyuncu ve arkadaşı ile eski sevgili Furkan Çalıkoğlu gözaltına almıştı. Üç isim emniyetteki işlemlerden sonra mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaydan sonra emniyetteki ilk ifadesinde eski sevgilisi tarafından kumpasa uğradığını ifade eden Ayşegül Çınar, avukatları aracılığıyla da bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Maalesef kurulan kumpas sonucunda müvekkilim, ülkemizde yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile gözaltına alınmıştır. Ancak alınan ifadelerden, kamera kayıtlarından, dosyada toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir.”