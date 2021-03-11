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Anadolu Ajansı Ferhan Şensoy’un Rasim Öztekin’e Yazdığı Mektubu Sansürledi

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Anadolu Ajansı Ferhan Şensoy’un Rasim Öztekin’e Yazdığı Mektubu Sansürledi
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11 Mart 2021 - 15:49
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Anadolu Ajansı Ferhan Şensoy’un Rasim Öztekin’e Yazdığı Mektubu Sansürledi

Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, Rasim Öztekin’in vefatı sonrası Babasının kaleme aldığı mektubu okudu ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileğinde bulundu. Mektuptaki “neşeli bir meyhanede” kısmı AA’nın haberinde yer almadı.

Anadolu Ajansı Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e Yazdığı Mektubu Sansürledi

Derya Şensoy, sağlığı el vermediği için törene katılamayan Ferhan Şensoy’un, Öztekin için yazdığı mektubu okudu.

Şensoy, mektupta şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ortaoyuncular’ın amatör kolu Nöbetçi Tiyatro’dan yetişti Rasim. Kısa sürede Ortaoyuncular’a katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Ortaoyuncular’da çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh’a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885’te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede.”

Anadolu Ajansı ise Rasim Öztekin için düzenlenen törene ilişkin yaptığı haberinde Şensoy’un mektubunu sansürledi. Mektuptaki “neşeli bir meyhanede” kısmı AA’nın haberinde yer almadı.

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