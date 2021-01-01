Amerika’dan Suriyedeki İran Destekli Milislere Hava Saldırısı

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Erbil’deki Amerikan güçlerine ve müttefiklerine yönelik saldırı gerçekleştiren İran destekli milislere misilleme niteliğinde bir hava saldırısı emri verdi. Bu, Başkan Biden’ın göeve başladığından beri verdiği ilk askeri hava saldırısı oldu.

Pentagon basın sözcüsü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, roket saldırısının amacının İran ile düşmanlığı arttırmak değil; Erbil olaylarının faillerini cezalandırmak olduğu söylendi.

Saldırının gerçekleştirildiği, Suriye’nin doğusunda, Irak sınırına yakın alanın, stratejik olarak belirlendiği; bölgenin İran destekli Şii milislere kaynak ve depo sağlayan binaların bulunduğu bir yer olduğu; Kait’ib Hizbullah ve Kait’ib Sayyid al-Shuhada gibi gruplar tarafından sınır kontrol noktası olarak kullanıldığı belirtildi. Hedef alınan binalarda milislerin savaş malzemelerinin ve silahlarının olduğu söylendi. Saldırılan alanın belirlenmesinde Irak istihbaratından da yararlanıldığı biliniyor.

Göreve geldiği günden beri barış yanlısı mesajlar veren Başkan Biden’ın diplomatik gerginliklere yol açmamak için en düşük seviyeli, mesaj niteliğinde bir saldırıya izin verdiği; Pentagon tarafından kendisine sunulan diğer senaryoların çok daha geniş hedefli ve daha fazla grubu hedef alacak ölçekli olduğu anlatıldı.

Biden’ın izin verdiği ölçülü ve orantılı askeri karşılığın koalisyon ortakları ile mutabık kalınarak gerçekleştirildiği açıklandı. Hava saldırısı öncesi, geçtiğimiz Salı günü konu hakkında Biden ile Irak Başbakanı Mustafa Al-Kadhimi arasında telefon görüşmesi yapıldığı daha önce Beyaz Saray tafaından açıklanmıştı.

Güvenlik Sitesi Aurora Intel’in paylaşımına göre, bölgede üç patlama oldu ve hava saldırısı öncesi bir araç konvoyunun bölgeden geçtiği belirlendi. Ancak hasar boyutu veya ölen olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İran destekli milislerin 15 Şubat’ta gerçekleştirdiği Erbil’deki saldırıda bir kişi ölmüş ve içinde Amerikalıların da bulunduğu altı kişi yaralanmıştı. Ayrıca Bağdat’ta da başka bir saldırı ile ABD askeri üssü hedef alınmıştı.

Başkan Biden’ın İran ile ilişkileri normalleştirmeyi istediği ve eski başkan Donald Trump döneminde İran ile Amerika arasında iptal edilen nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi için çaba sarf ettiği biliniyor.

Ortadoğu’da barışçıl ve insan hakları temelli bir dönem isteyen Biden’ın bugün yaşadığı bir diğer gelişme de dikkat çekiciydi. Ortadoğu’da sözü geçen ülkelerden Suudi Arabistan’ı ilgilendiren, Türk&Amerikalı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi ile ilgili CIA istihbarat raporlarının bugün kamuoyu ile paylaşılması planlanıyordu.

Açılanacak CIA istihbarat raporları öncesi, Başkan Biden, Suudi Kral Selman ile konu hakkında telefonda görüştü. Görüşme sonrası henüz hala istihbarat raporları paylaşılmadı. Yaşanan bu gelişme ve sonrasında gerçekleşen hava saldırısı birlikte değerlendirildiğinde Ortadoğu’da pozisyonların alınmaya başlanıyor olabileceği düşüncesi akıllara geldi.