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Aleyna’dan direk dansı

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Aleyna’dan direk dansı
11 views
26 Şubat 2021 - 6:46
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Aleyna’dan direk dansı

 

Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısı ‘Retrograde’i tüm dünyada beğeniye sundu. Şarkıya bir de klip çeken Tilki, klipteki direk dansı şovuyla ilgi odağı oldu.
2016 yılında söylediği “Cevapsız Çınlama” şarkısıyla müzik sektörüne adım atan ve her fırsatta dünya starı olacağını dile getiren Aleyna Tilki’nin İngilizce şarkısı “Retrograde”, bugün tüm dünyada yayınlandı. Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music’le anlaşan Tilki, “Retrograde” adlı ilk İngilizce single’ını dijital platformlarda beğeniye sundu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile Diplo’nun birlikte yaptığı şarkıya Tilki, bir de klip çekti. Daha önce direk dansı dersi alan ve yüzü olduğu bir markanın reklam filminde direk dansı yapan genç şarkıcı, yeni klibinde de dans şovuyla konuşulmaya başladı. Uzay mekiğinde çekilen klipte yaptığı direk dansıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki’nin hayranları, dans şovuna da övgü dolu yorumlar yağdırdı.

 

Aleyna’dan direk dansı

BU DAHA BAŞLANGIÇ
Şarkısını tüm dünyanın dinleyeceği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Aleyna Tilki, şöyle demişti: “Heyecandan elim ayağım titriyor. Hayallerim için büyük bir adım attım. Bu daha başlangıç, sadece bir merhaba. İki-üç ay sonra yeni parçalar gelecek. Şarkıya uzay mekiğinde klip çektik. Genel yönetmenliğini ben yaptım. Z kuşağını yansıtan bir klip oldu. Mükemmel İngilizce konuşmuyorum ama ana dilim gibi şarkı söylüyorum. Bir yıldır dünyanın en iyi vokal koçu ile çalışıyorum çünkü. ‘Retrograde’i kendi adıma değil, ülkem adına çıkarıyorum. İstiyorum ki, tüm dünya Türk müzisyenlerini tanısın. Sevenlerimin benim için dua etmesini istiyorum. Allah utandırmasın.”

 

Aleyna’dan direk dansı
ÜLKEM İÇİN BÜYÜK BİR ADIM ATIYORUM
Aleyna Tilki, sosyal medyadan sitem dolu bir paylaşım yapmıştı: “Ülkemi dünyada temsil etmek adına büyük bir adım atıyorum. Beni desteklemek sadece kalbinizle karar vereceğiniz bir şey olsun!”
Aleyna’dan direk dansı
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