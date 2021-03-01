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Aleyna Tilki’nin Pozları Olay Oldu! ‘Kaç Yaşında Bu?..’

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Aleyna Tilki’nin Pozları Olay Oldu! ‘Kaç Yaşında Bu?..’
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11 Mart 2021 - 17:10
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Aleyna Tilki’nin Pozları Olay Oldu! ‘Kaç Yaşında Bu?..’

 

Sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınlayan Aleyna Tilki, şimdi de makyajı ve iddialı pozları ile gündeme geldi.

 

Aleyna Tilki’nin Pozları Olay Oldu! ‘Kaç Yaşında Bu?..’

Ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısı ‘Retrograde’i tüm dünyada yayınladı. Yeni şarkısı ve klibi ile sosyal medyayı sallayan Tilki, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için paylaşımda bulundu. Genç popçunun makyajı ve verdiği pozlar eleştirilerin hedefi oldu.

Aleyna Tilki’nin Pozları Olay Oldu! ‘Kaç Yaşında Bu?..’

20 yaşındaki Aleyna Tilki‘nin olay pozlarına “Kaç yaşında bu 40 mı?” “Abartı makyaj yapma bence”, “Bu kim?” yorumları geldi.

Aleyna Tilki’nin Pozları Olay Oldu! ‘Kaç Yaşında Bu?..’

Tilki gönderisine şu notu düştü: “Başarı yalnızca maskulenlikle bağlantılı değildir. Mozart kadar tanınan klasik müzik kadın sanatçı olmasa da, Picasso kadar bilinen bir kadın ressam olmasa da, bilim insanları içinde de bilinen çok fazla kadın olmasa da, aslında maskulenlerden eksik oldukları için değil sadece bilinmedikleri için başarıları azınlık gibi zannedilir!Dünyayı yöneten siyasileri de düşündüğümüzde aklımıza çok az kadın gelir…”7

Aleyna Tilki’nin Pozları Olay Oldu! ‘Kaç Yaşında Bu?..’

“Bundan sonra dünya, feminen enerjinin de tüm dünyaya hükmedebileceğini görecek. Çünkü modern zamanda kadınlar, artık bu algıyı kırabilecek farkındalıktalar… Bir gün, feminen ve maskulen dengenin tüm dünyada var olması dileğiyle…”

Aleyna Tilki’nin Pozları Olay Oldu! ‘Kaç Yaşında Bu?..’

Aleyna Tilki’nin Pozları Olay Oldu! ‘Kaç Yaşında Bu?..’

 

 

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