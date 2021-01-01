Al Sana Lebaleb! AKP Kongrelerinin Yapıldığı İllerde Vaka Sayıları Patladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. AKP kongrelerinin yapıldığı iller, haftalık vaka sayısının en çok arttığı şehirler olarak göze çarptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan kararları duyurdu.
Erdoğan’ın yeni kontrollü normalleşme sürecini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı.
Sözcü gazetesinden Taşkın Su’yun haberine göre; Bakan Koca, “Her hafta açıkladığımız illerimizde 100 bin nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik” dedi.
Güncel haritaya göre haftalık ortalama vaka sayısı İstanbul’da 68.23’ten 89.90’a, İzmir’de 42.67’den 53.42’ye ve Ankara’da 35.39’dan 39.84’e yükseldi. 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 228.4’ten 301.76’ya çıkan Ordu ilk sırada yer aldı.
AKP kongrelerinin yapıldığı Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Osmaniye, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Bolu, Zonguldak, Niğde, İzmir, Malatya, Eskişehir, Ankara, Manisa ve Tunceli‘deki artış dikkati çekti.
AKP kongrelerinin yapıldığı iller ve tarihler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bazılarına bizzat katıldığı AKP gençlik, kadın ve ilk kongrelerinin yapıldığı tarihler ve iller şöyle:
8 Şubat: Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak
10 Şubat: Balıkesir, Tokat, Osmaniye, Tunceli
12 Şubat: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Trabzon, Adana, Erzurum, İstanbul, Malatya, Mardin, Sakarya, Van
15 Şubat: Rize, Aksaray, Eskişehir, Konya
16 Şubat: Trabzon
17 Şubat: Ankara, Ordu, Şanlıurfa
19 Şubat: Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa, Tokat
22 Şubat: İzmir, Hakkari, Nevşehir
23 Şubat: Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay
24 Şubat: İstanbul.