AKP’nin Kongre Yaptığı İllerde Koronavirüs Patlaması
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer, AKP’nin kongre yaptığı illerdeki vaka artışı tablosunu paylaştı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer, AKP’nin kongre yaptığı illerdeki vaka artışı tablosunu paylaştı.
Usluer, “İnsanları “Lebaleb”toplarsanız Bu tablonun da sorumlusu olursunuz Maşallah demeyeceğim!” ifadelerini kullandı.