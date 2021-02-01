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AKP’den Flaş Açıklama: HDP’yi Kapatacağız!

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AKP’den Flaş Açıklama: HDP’yi Kapatacağız!
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03 Mart 2021 - 7:12
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AKP’den Flaş Açıklama: HDP’yi Kapatacağız!

 

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM basın toplantısında yaptığı konuşmada, ”Biz inşallah milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız” ifadelerini kullandı.

AKP'den Flaş Açıklama: HDP'yi Kapatacağız!

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özkan, MHP lideri Devlet Bahçelinin pek çok kez kapatılması için çağrı yaptığı HDP’ye ilişkin, “Millet alın terini Kandil’e peşkeş çeksinler diye oy vermedi. Onun için elbette HDP hem siyasi olarak hem de hukuken de kapanacaktır. Yani milletimizin vicdanında kapanacaktır” dedi.

Dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle 25 milletvekili hakkında hazırlanan 33 fezlekeye ilişkin de konuşan AKP’li Özkan, “CHP’nin 2011 yılında ortaya koyduğu seçim beyannamesinde var. Kendi grup toplantılarında dokunulmazlık ile ilgili ne kadar çark eden yaklaşımlar ortaya koyduğunu bu seçim beyannamesi ortaya koyuyor.

Kasetle gelen Bay Kemal, ‘Milletvekili dokunulmazlıklarını milletvekili dokunulmazlığı olarak sınırlandıracağız’ diye seçim beyannamesinde ortaya koyuyor. 2011 yılında,  ‘Mevcut dokunulmazlık dosyalarının yargıya intikalini sağlayacağız’ diyor. CHP’nin iktidar olma gibi umudu olmayınca bu tür doğru işlemleri yapacak kadrolar, Erdoğan liderliğinde bizlere düşüyor” diye konuştu.

Özkan, Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi mühendislik’ söylemine ilişkin olarak, “Biz açık, şeffaf, net ittifaktan yanayız o yüzden Cumhur İttifakı açık, şeffaftır. Bütün kararları milletle şeffaf bir şekilde verir. Bay Kemal böyle milli bir meselenin, dokunulmazlık için siyasi malzeme olmasını istemiyorlarsa, ittifaklarını deşifre etsinler, sarılsınlar birbirlerine, göstersinler” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Fezlekeler için her siyasi parti tutumunu netleştirmeli. CHP ve İyi Parti kimin tarafındadır” sözlerinden sonra Özkan, “Cumhur İttifakı, siyasi vizyon olarak aynı istikamette yürüyen bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Millet alın terini Kandil’e peşkeş çeksinler diye oy vermedi. Onun için elbette HDP hem siyasi olarak hem de hukuken de kapanacaktır. Yani milletimizin vicdanında kapanacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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