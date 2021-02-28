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AKP Döneminde Özür Dileyen İkinci Bakan: Ziya Selçuk

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AKP Döneminde Özür Dileyen İkinci Bakan: Ziya Selçuk
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28 Şubat 2021 - 12:24
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AKP Döneminde Özür Dileyen İkinci Bakan: Ziya Selçuk

 

1 Mart’ta başlaması beklenen yüz yüze eğitimin ertelenmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan özür açıklaması geldi. Fahrettin Koca da aşırı kalabalık cenaze ve AKP kongreleri için özür dilemişti.

AKP Döneminde Özür Dileyen İkinci Bakan: Ziya Selçuk
Ziya Selçuk Twitter hesabından, “Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.” açıklamasını yaptı.

Anasınıfları, ilkokul, 8 ve 12’nci sınıflar ile özel eğitim okullarında yüz yüze eğitimin 1 Mart’ta başlayacağı duyurulmuştu.

Ancak yurt genelinde artan vaka sayıları nedeniyle yüz yüze eğitim bir gün ertelenmiş, kentlerin risk durumuna göre karar verileceği kaydedilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı, ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası’nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara 2 Mart 2021 Salı günü illerin sağlık koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurallarınca ‘yerinde karar’ uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.”

 

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