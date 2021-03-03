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Acun Ilıcalı’ya devir sonrası Galatasaray! Işıtan Gün listede…

Fortuna Sittard’ın hisselerini ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’ya satan Işıtan Gün, devir işlemleri sonrası Burak Elmas’ın listesine girdi. Galatasaray’da yaklaşan seçim öncesi ilk liste açıklaması da Elmas’tan geldi.

ACUN ILICALI’YA DEVİR SONRASI GALATASARAY

Galatasaray’da merakla beklenen seçim öncesi başkan adaylarından Burak Elmas yönetim kurulu listesini sosyal medya üzerinden açıkladı. Listede birçok önemli isim göze çarparken bu isimler arasında Fortuna Sittard’ın başkanlık görevini yürüten Işıtan Gün de yer aldı.

2020 yazında Fortuna Sittard’ın Acun Ilıcalı’ya satışıyla birlikte gündem olan Işıtan Gün, 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü’nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu olarak görev yapmıştı.

Eski başkanlardan Faruk Süren’in damadı olan Elmas’ın “Birlikte çok şey başaracağız” mottosuyla sosyal medyada paylaştığı listesinde şu isimler var:

Asaf Savaş Akat, Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Fatih Birol, Işıtan Gün, Ozan Şener, Elif Uzuner, Özen Kuzu, Mehmet Şenol, A. Serhat Demirel.

ILICALI UĞUR GELDİ: 14 MAÇTA 9 GALİBİYET VE 9. SIRA

2017-2018 sezonu ikinci sırada tamamlayıp bir üst lige yükselmişti. Eredivisie seviyesinde ilk iki sezonda düşmekten son anda kurtulan Fortuna Sittard, bu sezonla birlikte kadro kalitesini artırdı ve saha sonuçlarıyla birlikte üst basamaklara tırmandı.

Televizyoncu Acun Ilıcalı’nın ortağı olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, lige çok kötü başlamış ve İlk 9 haftada maç kazanamamıştı. Kötü gidişatı sonlandırmak için devreye giren Ilıcalı’nın da hamlesi ile teknik adam değişikliğine giden Sittard takımı son 14 maçta 9 galibiyet elde ederken ligin dibinden kurtularak 9. sıraya yerleşti.

Fortuna Sittard’ın güncel takım değeri ise 20.9 milyon euro…

Takımda forma giyen Sebastian Polter ile ilgili Acun Ilıcalı yarışmada yaptığı açıklamada, Barış Özbek’e “Senin eski takım arkadaşını transfer ettik. ” demişti.

Işıtan Gün kimdir?

1975 yılında doğdu, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden, 2000 yılında ise City University of New York’ta Uluslararası finans master bölümünden mezun oldu. ABD’de proje geliştirme ve proje finansmanı alanlarında çalıştıktan sonra 2006 yılında Türkiye’ye dönerek enerji sektöründe yatırımları olan Met Capital Partners şirketinde yönetici olarak çalıştı. 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü’nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu olarak görev yaptı. Daha sonra kulüpte mali işlerden de sorumlu COO olarak görev aldı. 2016 yılından beri Fortuna Sittard’ın başkanlığı yapıyor.