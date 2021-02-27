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54 yaşında ve iki çocuk doğurdu: Tek rakibi kendisi

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54 yaşında ve iki çocuk doğurdu: Tek rakibi kendisi
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27 Şubat 2021 - 13:42
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

54 yaşında ve iki çocuk doğurdu: Tek rakibi kendisi

 

Gösteri dünyasının ünlülerinin hele de belli bir yaştan sonra formlarını koruyor olmaları sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Büyük olasılıkla ‘evet’ diyeceksiniz buna. Peki onların bunu nasıl başardığını biliyor musunuz? Elbette bir yandan sağlıklı beslenip bir yandan da düzenli spor yaparak.

 

54 yaşında ve iki çocuk doğurdu: Tek rakibi kendisi

 

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Bu sayede de aradan yıllar gelip geçse de gençlik yıllarındaki fiziksel görüntülerini koruyorlar. Ünlüler o anlarda çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte gösteri dünyasının sosyal medyada en çok egzersiz pozu paylaşan bu şekilde hayranlarını da motive eden ünlüleri.

 

54 yaşında ve iki çocuk doğurdu: Tek rakibi kendisi

 

GÜÇLÜ KASLAR
O ünlülerden biri de Halle Berry. 54 yaşındaki iki çocuk annesi Berry, kelimenin tam anlamıyla yıllara meydan okuyor. Sadece cildinin ışıltısıyla değil aynı zamanda kaslarıyla da. Bunu sağlayan ise düzenli olarak egzersiz yapmak elbette. Halle Berry, yaptığı egzersizleri de sık sık sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Hatta bu paylaşımlarda takipçilerini motive edecek mesajlar da veriyor. Oscar ödüllü Berry, ünlülerin spor eğitmeni olarak da tanınan Peter Lee Thomas ile de çalışıyor. Son paylaşımında da onunla yaptığı çalışmaların bir dizi fotoğrafını paylaştı.

54 yaşında ve iki çocuk doğurdu: Tek rakibi kendisi

MESLEKTAŞLARI DA HAYRAN KALDI
Ayaklarıyla bir kum torbasına asılan Halle Berry, bacak ve karın kaslarını güçlendiren egzersizleri yaparken görülüyor fotoğraflarda. Ünlü oyuncu, bu şekilde 60 yaşına merdiven dayamasına rağmen, hala 20’li yaşlarındaki fiziğini korumasının en önemli sebebini de gözler önüne sermiş oldu.

BEĞENİ VE MESAJ YAĞDI
Berry’nin bu paylaşımına ünlü ve ünsüz takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve mesaj geldi. Halle Berry’nin ünlü takipçilerinden biri olan Taraji P. Henson, yıldızın paylaşımlarına bakarak kendisinin daha çok çalışması gerektiğini yazdı. Kendisi de ilerleyen yaşına rağmen hala fiziksel formunu koruyan Mario Lopez de mesajında Berry’nin yaptığı egzersizi ve kas gücünü beğendiğini gözler önüne serdi. Bir başka ünlü takipçisi olan Kerry Washington ise Berry’nin bu hareketleri nasıl yaptığını sordu.

OĞLUYLA EGZERSİZ
Halle Berry, kimi zaman da bacak güçlendirici egzersizlerini paylaşıyor sosyal medya sayfasından. Genellikle eğitmeniyle birlikte çalışan Berry, kimi zaman da çocuklarıyla vakit geçirirken bile egzersiz yapıyor. Halle Berry, Fransız oyuncu Olivier Martinez ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Maceo ile birlikte yaptığı bir egzersizi de sosyal medya sayfasından paylaştı.

54 yaşında ve iki çocuk doğurdu: Tek rakibi kendisi

YAŞLARI 40 HATTA 50’Yİ GEÇSE DE….
Formunu ve genel sağlığını korumak için saatlerce egzersiz yapan tek ünlü Halle Berry değil. İşte, 20’li hatta 30’lu yaşlarını geride bırakmalarına rağmen egzersiz sayesinde formlarını koruyan diğer ünlüler.

BEŞ ÇOCUK VE BİR TORUN SAHİBİ
Eddie Murphy’nin eski eşi Nicole Murphy, 53 yaşında beş çocuk ve bir torun sahibi. Ama egzersiz yapmaya sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor ve bu konuda her fırsatı değerlendiriyor. Sonuçta ise formunu koruyor.

54 yaşında ve iki çocuk doğurdu: Tek rakibi kendisi7

TATİL YAPMAK EGZERSİZE ENGEL DEĞİL
51 yaşındaki iki çocuk annesi Jennifer Lopez’in hayatının bir anlamı da spor. Tatilde bile egzersizini aksatmıyor JLo. Bir dönem karın bölgesinde biriken yağlar nedeniyle gündeme gelen Lopez, çoktan o bölgedeki kasları güçlendirdi bile.

54 yaşında ve iki çocuk doğurdu: Tek rakibi kendisi

55 YAŞINDA İKİ ÇOCUK ANNESİ
Sinemanın en güzel kadınlarından biri olarak tarihe geçen Brooke Shields, bugün 55 yaşında ve iki çocuk annesi. Uzun boyu bir avantaj olsa da fiziksel görüntüsünü korumak için bıkmadan usanmadan spor yapıyor.

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