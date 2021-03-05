HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

3 Büyük Klüpten hangisi ünlü medyumun kapısını çaldı ?

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
3 Büyük Klüpten hangisi ünlü medyumun kapısını çaldı ?
30 views
05 Mart 2021 - 9:43
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

3 Büyük Klüpten hangisi ünlü medyumun kapısını çaldı ?

Poiltika, sanat, sosyete ve spor camiasının ünlü medyum Michaela Astro 50.000 doları beğenmedi! Büyük futbol klübünden gelen 50.000 dolarlık teklifi az buldu!Klüp başkanı”Bize her maçı kazandıracaksın! Bizi şampiyon yapacaksın!”dedi. Ünlü medyum Michaela Astro”Siz futbolcular milyon dolarlar veriyorsunuz.  Milyonlarca paralar kazanacaksınız sayemde 50.000 dolara bu iş olmaz!”dedi.Ünlü medyum daha önce Donald Trump’ada özel astrolojik danışmanlığı yapmıştı. Michaela Astro adeta bir sır küpü! Aranılan medyum “Daha bende ne bilgiler var ama konuşmak iş ahlakıma yakışmaz!” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Koronavirüse yakalanmıştı! Eda Ece’den haber var!Koronavirüse yakalanmıştı! Eda Ece’den haber var!
Demet Akalın’dan Kerimcan Durmaz’a zeytin dalıDemet Akalın’dan Kerimcan Durmaz’a zeytin dalı
Fahriye Evcen’den Karan paylaşımıFahriye Evcen’den Karan paylaşımı
Burcu Esmersoy’un yediği son ekmek ortaya çıktı!Burcu Esmersoy’un yediği son ekmek ortaya çıktı!
Yasemin Bozkurt’tan Mehmet Ali Erbil itirafı! ‘Seni yüzleştireceğim dediğimde…’Yasemin Bozkurt’tan Mehmet Ali Erbil itirafı! ‘Seni yüzleştireceğim dediğimde…’
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
3 Büyük Klüpten hangisi ünlü medyumun kapısını çaldı ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dzemaili’nin eski eşi Erjona Sulejmani Yarı Çıplak Pozunu Paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Ankete Göre Erdoğan’ın Görev Yapış Tarzını Onaylamayanlar Arttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Koronavirüse yakalanmıştı! Eda Ece’den haber var!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Akalın’dan Kerimcan Durmaz’a zeytin dalı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fahriye Evcen’den Karan paylaşımı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Esmersoy’un yediği son ekmek ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yaz sezonu öncesinde otellerde yenileme çalışması hız kazandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Balıkta zam şampiyonu çinekop oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öner:”28 Şubat emperyalist bir düzenektir”
SON DAKİKA HABERLERİ
3 Büyük Klüpten hangisi ünlü medyumun kapısını çaldı ?Mart 5, 2021-9:43 am
Dzemaili’nin eski eşi Erjona Sulejmani Yarı Çıplak Pozunu PaylaştıMart 5, 2021-8:36 am
Son Ankete Göre Erdoğan’ın Görev Yapış Tarzını Onaylamayanlar ArttıMart 5, 2021-8:24 am
Yasemin Bozkurt’tan Mehmet Ali Erbil itirafı! ‘Seni yüzleştireceğim dediğimde…’Mart 5, 2021-7:47 am
Can Çelebi hakkında ikinci şiddet suçlaması!Mart 5, 2021-7:32 am
Aleyna Tilki’nin 45 bin TL’lik marka merakı!Mart 5, 2021-7:17 am
Bitlis’te 11 askerimizin şehit olduğu kaza için dünyadan taziye mesajlarıMart 5, 2021-6:53 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.